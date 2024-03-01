H BYD στην Ελλάδα

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής Οχημάτων Νέας Ενέργειας και μπαταριών ισχύος παγκοσμίως, όρισε τον Όμιλο Σφακιανάκη ως Επίσημο Διανομέα στην Ελλάδα. Η συνεργασία έχει ως στόχο να επιταχύνει την υιοθέτηση των NEVs στην Ελλάδα, παρέχοντας στους πελάτες πρόσβαση στα εξαιρετικά προηγμένα οχήματα της BYD μέσω ενός δικτύου φυσικών σημείων πώλησης και aftersales, καθώς και διαδικτυακά.

Η συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Σφακιανάκη και της BYD αντικατοπτρίζει το όραμα αειφορίας και των δύο εταιρειών. Η BYD είναι παγκοσμίως γνωστή για την πρωτοποριακή της τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μπαταριών ισχύος και την καινοτομία στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η BYD είναι ο μοναδικός κατασκευαστής με σημαντικές κατακτήσεις σε κορυφαίες τεχνολογίες ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταρίες, κινητήρες και συστήματα ελέγχου κινητήρων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η BYD είχε δεσμευτεί και το έπραξε, να έχει διαθέσει έως και τον Φεβρουάριο του 2024 περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια επιβατικά Οχήματα Νέα Ενέργειας, ενισχύοντας τα διαπιστευτήρια της μάρκας καθώς εισέρχεται σε νέες αγορές στην Ευρώπη. Το αποτύπωμα της BYD καλύπτει πλέον έξι ηπείρους, περισσότερες από 70 χώρες και πάνω από 400 πόλεις, εξοικονομώντας εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ισοδυναμούν με 50 εκατομμύρια τόνους έως και τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη έχει δεσμευτεί να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της Ελλάδας στην ηλεκτροκίνηση και να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές μέσω σημαντικών επενδύσεων σε κανάλια διανομής και σχετικές υποδομές. Ο Όμιλος επεκτείνει την παρουσία του σε νέους τομείς, προσφέροντας τις πάντα κορυφαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελατών του σε ένα ευρύτερο κοινό και δημιουργώντας παράλληλα συναρπαστικές ευκαιρίες για την επαγγελματική εξέλιξη της ταχέως αναπτυσσόμενης ομάδας του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.