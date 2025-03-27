Λογαριασμός
Αντίδραση του Μασκ στους δασμούς: Η Tesla δεν είναι αλώβητη - Σημαντικός ο αντίκτυπος

Η πρώτη αντίδραση του ιδιοκτήτη της Tesla, Ίλον Μασκ, στους δασμούς 25% στα αυτοκίνητα που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Tesla

Το αφεντικό της Tesla και μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, Ίλον Μασκ χτύπησε καμπανάκι για τους δασμούς 25% που ανακοίνωσε χθες η αμερικανική κυβέρνηση για όλα τα αυτοκίνητα που παράγονται εκτός των ΗΠΑ.

Ο Μασκ είπε ότι ο αντίκτυπος των δασμών στην Tesla είναι «σημαντικός».

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Tesla ΔΕΝ είναι αλώβητη. Ο αντίκτυπος των δασμών στην Tesla είναι ακόμα σημαντικός» δήλωσε ο Musk σε μια ανάρτηση στο X.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, περίπου το 60% - 75% των εξαρτημάτων που χρησιμοποιεί η Tesla κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, ανάλογα με το μοντέλο, σύμφωνα με στοιχεία του 2024 από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ.

Η πλειονότητα των υπόλοιπων εξαρτημάτων προέρχεται από το Μεξικό.

Αλλά με την αξία των εισαγόμενων εξαρτημάτων να μην είναι σαφής, ο οικονομικός αντίκτυπος για την Tesla είναι άγνωστος. 

Γενικότερη ανησυχία

Ford, GM και Stellantis, μέσω της ένωσης Αμερικανών κατασκευαστών αυτοκινήτων, εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία σημειώνουν πως είναι κρίσιμο να μην αυξηθούν οι τιμές για τους καταναλωτές, εξαιτίας των δασμών που ανακοινώθηκαν χθες.

Οι τρεις μεγάλες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες «θα συνεχίσουν να εργάζονται» με την κυβέρνηση όσον αφορά βιώσιμες πολιτικές που βοηθούν τους Αμερικανούς, αλλά ζητούν να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα στη βορειοαμερικανική παραγωγή αυτοκινήτων, ενσωματώνοντας ως εκ τούτου τον Καναδά και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

