Στο ποσό των 2,644 δισ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Τιτάν το 2024 αυξημένες κατά 3,8% καταγράφοντας άνοδο για τέταρτο συνεχόμενο έτος, με αυξημένους όγκους σε όλα τα προϊόντα και σταθερές τιμές.

Τα περιθώρια κερδοφορίας EBITDA αυξήθηκαν κατά 120 μονάδες βάσης (σε συγκρίσιμη βάση). Όλοι οι γεωγραφικοί τομείς κατέγραψαν αυξημένες πωλήσεις, με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, να ξεπερνούν το 90% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος παρουσίασε ρεκόρ κερδών EBITDA ύψους 592,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6%, σε συγκρίσιμη βάση, αναπροσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 12 εκατ. ευρώ. Υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, χάρη στη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, στις χαμηλότερες τιμές στερεών καυσίμων και στην αυξημένη

χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (σε συγκρίσιμη βάση) αυξήθηκαν κατά 17,3% και ανήλθαν σε 315,3 εκατ., ευρώ ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 4,2 ευρώ/μετοχή, (σε συγκρίσιμη βάση, συμπεριλαμβανομένης απομείωσης υπεραξίας/goodwill ύψους 17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) αυξήθηκε στο

17,8% (σε συγκρίσιμη βάση).

Ο Όμιλος ανακοίνωσε τη δημιουργία Χρηματοδοτικού Πλαισίου συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Financing Framework).

Σημειώνεται ότι οι επενδυτικές δαπάνες ύψους 251 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ 15ετίας, δίνοντας προτεραιότητα σε αναπτυξιακά έργα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και σε πρωτοβουλίες με στόχο την χρήση εναλλακτικών καυσίμων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία. Υπογράψαμε σύμβαση Front-End Engineering Design (FEED) για το μεγάλο έργο δέσμευσης άνθρακα IFESTOS, κοντά στην Αθήνα.

Τον Φεβρουάριο 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε μια σημαντική στρατηγική κίνηση με την εισαγωγή της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αντλώντας κεφάλαια ύψους 393 εκατ. δολ. Επίσης, προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας για την πώληση του μεριδίου του (75%) στην εταιρία Adocim στην Ανατολική Τουρκία.

Δεδομένης της ισχυρής κερδοφορίας και της ρευστότητας, χάρη στην εισαγωγή της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει έκτακτη ad-hoc αύξηση του ετήσιου μερίσματος κατά 2 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας το συνολικό μέρισμα σε 3 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI και Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου δήλωσε: «Το 2024 ήταν μια χρονιά ρεκόρ, όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, με κύρια χαρακτηριστικά την αύξηση των εσόδων, την ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της κερδοφορίας και την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας. Χάρη στην πειθαρχημένη υλοποίηση των στόχων μας και την καλά εδραιωμένη θέση μας στην αγορά, μπορέσαμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς, επιτυγχάνοντας παράλληλα αύξηση της κερδοφορίας, ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη ξεπέρασαν το 90% των κερδών EBITDA του Ομίλου. Παραμείναμε επικεντρωμένοι στις αναπτυξιακές επενδύσεις, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις υποδομές logistics ενισχύοντας τις βάσεις μας για το μέλλον. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χάρη στη διαδικασία της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) της Titan America στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις αρχές του 2025 θα βοηθήσουν τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ και την Titan America στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών, στην επίτευξη εξαγορών στρατηγικής σημασίας και στην ενίσχυση των οικονομικών μας μεγεθών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.