Αναστάτωση προκάλεσαν για ακόμα μία φορά τα σχέδια του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών έως και 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων από τις 2 Απριλίου, διευρύνοντας τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που σηματοδότησε η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 3 Απριλίου ενώ υπενθυμίζεται ότι δασμοί έχουν ήδη επιβληθεί σε χάλυβα και αλουμίνιο, καθώς και σε προϊόντα από το Μεξικό, τον Καναδά και την Κίνα.

Παράλληλα, ο Aμερικανός πρόεδρος απείλησε την Πέμπτη ότι θα μπορούσαν να επιβληθούν μεγαλύτεροι δασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά, εάν οι δύο συνεργαστούν «για να βλάψουν οικονομικά τις ΗΠΑ».

«Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαστεί με τον Καναδά για να βλάψει οικονομικά τις ΗΠΑ, θα επιβληθούν δασμοί μεγάλης κλίμακας, πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι έχει προγραμματιστεί επί του παρόντος, για να προστατεύσουν τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ καθεμία από αυτές τις δύο χώρες» είπε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν προϊόντα που σχετίζονται με τα αυτοκίνητα αξίας 474 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών αυτοκινήτων αξίας 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Γερμανία αποτελούν στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και ήταν οι μεγαλύτεροι προμηθευτές.

Υποχώρησαν οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών

Στο άκουσμα της επιβολής των νέων δασμών από τον Τραμπ οι μετοχές αυτοκινητοβιομηχανιών άρχισαν να υποχωρούν ενώ έντονες ήταν και οι αντιδράσεις από αξιωματούχους οι οποίοι κρούουν το καμπανάκι λέγοντας ότι οι δασμοί θα αυξήσουν το κόστος για τους καταναλωτές ενώ παράλληλα κινδυνεύουν να βλάψουν την ανταγωνιστικότητα.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την κίνηση αυτή του Τραμπ ως «κακή για τις επιχειρήσεις, χειρότερη για τους καταναλωτές», ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαρακτήρισε τους δασμούς «άμεση επίθεση» στους Καναδούς εργαζόμενους και είπε ότι εξετάζονται τα αντίποινα.

«Θα υπερασπιστούμε τους εργαζομένους μας, θα υπερασπιστούμε τις εταιρείες μας, θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας και θα την υπερασπιστούμε μαζί», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Οτάβα.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές της Toyota Motor και της Mazda Motor άρχισαν να υποχωρούν. Απότομη υποχώρηση παρουσίασαν και οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών στη Νότια Κορέα, της Hyundai Motor και της Kia.

Έντονες αντιδράσεις

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα δήλωσε ότι το Τόκιο θα βάλει «όλες τις επιλογές στο τραπέζι» για την αντιμετώπιση των νέων δασμών.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε ότι ο Τραμπ κινδύνευε να βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ με τους πρόσθετους αυτούς δασμούς. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει τους δασμούς ως εργαλείο για την αύξηση των εσόδων για να αντισταθμίσει τις φορολογικές περικοπές που έχει υποσχεθεί και να αναβιώσει μια μακροχρόνια παρακμάζουσα βιομηχανική βάση των ΗΠΑ.

Αναλυτές και ειδικοί εκτιμούν από την πλευρά τους ότι οι αποφάσεις αυτές του Τραμπ θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα αφού αναμένουν ότι οι τιμές αρχικά θα αυξηθούν και η ζήτηση θα μειωθεί, πλήττοντας μια παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία που ήδη παλεύει μέσα στην αβεβαιότητα που προκαλείται από τους δασμούς και τις περιστασιακές ανατροπές του Τραμπ.

Το Κέντρο Έρευνας Αυτοκινήτου σχολίασε ότι οι νέες εισφορές αναμένεται να κοστίσουν στους αγοραστές αυτοκινήτων χιλιάδες παραπάνω δολάρια, πλήττοντας τις πωλήσεις νέων οχημάτων και οδηγώντας σε απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα εισαγόμενα ανταλλακτικά.

«Οι δασμοί που επιβλήθηκαν σήμερα θα κάνουν πιο ακριβή την παραγωγή και την πώληση αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγώντας τελικά σε υψηλότερες τιμές, λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές και λιγότερες θέσεις εργασίας στην κατασκευή στις ΗΠΑ», δήλωσε η Jennifer Safavian, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Autos Drive America, ενός εμπορικού ομίλου που εκπροσωπεί ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες.

«Η επιβολή δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων κινδυνεύει να βλάψει την ανταγωνιστικότητα και την εξαγωγική ετοιμότητα μιας βιομηχανίας που βασίζεται σε ολοκληρωμένες διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και αγορές για την επιτυχία της. Προτρέπουμε τη διοίκηση να επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας των ΗΠΑ και να δώσει προτεραιότητα στις ευκαιρίες ανοίγματος της αγοράς για εταιρείες αυτοκινήτων που κατασκευάζουν οχήματα για εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε από την πλευρά του η Τίφανι Σμιθ, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου που αντιπροσωπεύει πολλές εταιρείες των ΗΠΑ.

