Σε κλίμα μεγάλου ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025 η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας 2025 του Junior Achievement Greece στο εμπορικό κέντρο της LAMDA Development The Mall Athens . Οι 53 μαθητικές «startup» που συμμετείχαν, από Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., Ειδικά Σχολεία και Εργαστηριακά Κέντρα της Αττικής, της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας και των Νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, κατέπληξαν τα κοινά προβλήματα και την κριτική του JA Greece με εντυπωσιακά προϊόντα.

Η Μαθητική Εμπορική Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program 2025» , για μαθητές και μαθητές 15 έως και 18 ετών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 09:00 και ολοκληρώθηκε στις 15:00 με την απονομή 5 βραβείων. Τα παιδιά παρουσίασαν σε περισσότερα από τα καινοτόμα προϊόντα τους στο αγοραστικό κοινό και την κριτική της JA Greece που αξιολόγησε τις ομάδες.

"Είναι πολύ σημαντικό για όλα αυτά τα παιδιά από τις 53 μαθητικές επιχειρήσεις, να κάνουν ένα βήμα πίσω και σκεφτούν πού βρίσκονται τέσσερις μήνες πριν και που σήμερα. Τι έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους και τι έχουν κερδίσει μέσα από αυτό το ταξίδι στον κόσμο της επιχειρηματικότητας .

«Πολλά συγχαρητήρια και στις 53 ομάδες. Μας δείξατε για ακόμη μία φορά ότι όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα και δημιουργικά πράγματα . Επιχείρηση».

Την εμπορική έκθεση επισκέφτηκαν οι Inspirational Mentors JA Greece: Αριστοτέλης Παντελιάδης - Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, METRO ΑΕΒΕ, Αμαλία Κυπαρίσση - Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου Motor Oil, Σπύρος Μαγιάτης - ΓΓ ΔΣ JA Greece | Co-founder & CEO Workable, Αιμίλιος Περδικάρης - δημοσιογράφος και Πρόεδρος ΑΠΕ - ΜΠΕ και Σάντρα Ζαφειρακοπούλου - Γενική Διευθύντρια Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Οι Εικονικές Επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στη Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας 2025, είναι:

Βραβείο «Καινοτομία Προϊόντος / Υπηρεσίας» : Εικονική Επιχείρηση «Safe Start» από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση. H Safe Start είναι μια καινοτόμος τεχνολογική λύση που στοχεύει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω ενός έξυπνου συστήματος με αισθήσεις ανίχνευσης αλκοόλ και καρδιακού ρυθμού που τοποθετείται στο τιμόνι του οδηγού. Το σύστημα αυτό – που δημιούργησε με κώδικα τα ίδια τα παιδιά- ανιχνεύει αλκοόλ πριν την εκκίνηση του οχήματος, αποτρέποντας την οδήγηση υπό την επήρεια. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί την κόπωση και το άγχος του οδηγού μέσω αισθητήρων παλμών και έτσι ειδοποιεί τον οδηγό με δονήσεις και ηχητικά σήματα εάν εντοπιστεί μειωμένη συγκέντρωση. Στόχος της είναι να ενσωματώσει την τεχνολογία στα οχήματα του μέλλοντος, καθιστώντας τους δρόμους πιο ασφαλείς για όλους! Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Πηγή Λιαγκρή, Αθανάσιος Δουρίδας. Εθελόντρια μέντορας: Ελπίδα Τσατσούλα, EY Ελλάδoς. Το βραβείο απένειμε ο Ευάγγελος Ζαρκαλής , Center Director The Mall Athens.

Βραβείο «Προώθηση Προϊόντος / Υπηρεσίας»: Εικονική Επιχείρηση «Akademix» από το Costeas Geitonas School. H Αcademix είναι εκπαιδευτική πλατφόρμα που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας για μηνύματα, τηλεδιασκέψεις και διαμοιρασμό εκπαιδευτικού υλικού. Επιπλέον, δημιουργεί εξατομικευμένα κουίζ και flashcards, παρέχει χαρακτηριστικά προσβασιμότητας, όπως text-to-speech και ειδικές γραμματοσειρές για δυσλεξία και μέσω της τεχνολογίας Blockchain εξασφαλίζει την ασφάλεια των Πνευματικών Δικαιωμάτων κάθε χρήστη. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιώργος Παπανικολάου. Εθελοντής μέντορας: Τάκης Αβραντινής, Mindset-Lead Ahead. Το βραβείο απένειμε ο Αργύρης Τζικόπουλος , Γενικός Διευθυντής JA Greece.

Βραβείο «Καλύτερο Περίπτερο»: Εικονική Επιχείρηση «Το Κουφετάκι μας» από την Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) Πειραιά δημιούργησαν την Εικονική Επιχείρηση «Το κουφετάκι μας» με γενικό σύνθημα «Στις στιγμές χαράς σας, μοιράζουμε αγάπη»! Τα παιδιά κατασκευάζουν χειροποίητα είδη γάμου και βάπτισης, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των εργαστηρίων του σχολείου και συγκεκριμένα των Εργαστηρίων Υδραυλικής, Ξυλουργικής, Κεραμικής, Μαγειρικής, Αυτόνομης Διαβίωσης και Γεωπονίας, Τροφίμων, Περιβάλλοντος. Μπομπονιέρες με κεραμικά, ξύλινα παπιγιόν, στέφανα από χαλκό, μαρτυρικά - κοσμήματα, προσκλήσεις, φλωρεντίνες και δροσιστικές λεμονάδες, κουτιά βάπτισης και γάμου και τόσα άλλα ολοκληρωμένη πρόταση για να μείνουν αξέχαστες οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας. Χρησιμοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενα, ανακυκλώσιμα υλικά, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο, με το βλέμμα στραμμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη. «Το κουφετάκι μας» από τον Πειραιά ξεκινά γεμάτο εκπλήξεις το πιο όμορφο ταξίδι του. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Μαργαρίτα Σουλτάνη, Παναγιώτης Τζουβελέκης, Σταματίνα Μάρκου. Εθελόντρια μέντορας: Σταυρούλα Αντωνάκου, Ολυμπιονίκης, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς. Το βραβείο απένειμε η Ντέμη Γκουντούφα , Βοηθός Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης Η Εθνική Τράπεζα.

Βραβείο «Βιώσιμης Ανάπτυξης»: Εικονική Επιχείρηση «Rain Root Systems» από το 3ο Εργαστηριακό Κέντρο Αμαρουσίου. Η Rain Root Systems δημιουργεί «πράσινες πολυκατοικίες» κατασκευάζοντας υδρορροές που συλλέγουν, αποθηκεύουν και αξιοποιούν το βρόχινο νερό στις φυτευμένες επιφάνειές τους. Στόχος της είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, η μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού για δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. άρδευση) και η δημιουργία πρασίνου σε αστικές περιοχές. Μέσα στις υδρορροές, που κατασκευάζονται πάνω και γύρω από τις πολυκατοικίες, τοποθετούνται φυτά σε ειδικές θήκες, με αποτέλεσμα να υπάρχει πράσινο παντού στο κτίριο. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ελένη Δημητριάδη, Γραμματική Τσαγκάνου, Χρήστος Λάζος. Inspirational Mentor JA Greece: Νίκη Κεραμέως , Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τ ο βραβείο απένειμε η Ντιάνα Γεωργακοπούλου , Γενική Διεύθυνση στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Βραβείο «Technology Pioneer Award by Manpower»: Εικονική Επιχείρηση «Greek Seabot» από το ΕΠΑ.Λ Αλίμου - Ευπαλίνειο. Το Greek SeaBot σχεδιάζει ένα αυτόματα τηλεχειριζόμενο ρομπότ που ανιχνεύει βάσει τεχνολογίας AI απορρίμματα, έχει αυτονομία και αναλύει δεδομένα για την ανίχνευση και την αφαίρεση ρύπων (πλαστικά) από την επιφάνεια και τα πυθμένα του νερού. Επιπλέον, οι αισθητήρες της εξυπηρετούν στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αικατερίνη Μπακού, Ελένη Πολύζου, Μαρία Πολυχρόνη, Γρηγόριος Μπέκος. Εθελοντής μέντορας: Χάρης Βλατάκης, Εθνική Τράπεζα. Inspirational Mentor JA Greece: Ερνέστος Παναγιώτου , Γενικός Διευθυντής Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων, Εθνική Τράπεζα. Το Βραβείο απένειμε η Βάσω Τσούνη , Head of Marketing & Communications ΜanpowerGroup Ελλάδας.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν (με αλφαβητική σειρά): Θάνος Αθανασιάδης - Finance & Administration Manager, Kamari plant I Titan, Καλλίσα Αποστολίδου – Αναπληρώτρια ΓΓ JA Greece, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Raycap, Μαρία Γάτσου – Μέλος ΔΣ JA Greece, Γενική Διευθύντρια Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ΣΕΕ , Ντιάτσα Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ντέμη Γκουντούφα - Βοηθός Γενική Διευθύντρια Στρατηγικής & Βιώσιμης Ανάπτυξης I Εθνική Τράπεζα, Νάντια Δεληαργύρη - Assistant Director, Τμήμα Brand, Marketing και Επικοινωνίας I ΕΥ Ελλάδος, Νίκος Δημητριάδης – Print Category Manager Eastern Central Europe HP, Άννα Ζωάκου - Ph.D. Senior Manager, Advancement-Alumni, Λεωνίδας Κανελλόπουλος – Μέλος ΔΣ JA Greece, Chief Sustainability & Innovation Officer Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Βασίλης Κατσαντώνης - Associate Advisor SEV, Κασσάνδρα Κοσμίδου - Investment Manager I Big Pi Ventures, Μάνθος - Μακρυπασία Διαχειριστής & Ινστιτούτου Κύπρου Σταματία Μπέτση - Global Sustainability Principal | SAP, Αλεξία Παπαδοπούλου - Business Processes Consultant | SAP, Μαρία Οικονόμου - Strategy & Consulting Managing Director I Accenture, Ιωάννα Σαπουντζή - Επικεφαλής Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Αναφορών ESG της Τράπεζας & του Ομίλου Ι Εθνική Τράπεζα , Γιάννης Σώκιαλης - Γενικός Διευθυντής Κλάδου Yamaha I Όμιλος ΜΟΤΟΕΛΟΣ , Greece Promoset ΑΕ, Λευτέρης Σωτηρόπουλος - Business Development Manager I Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Κωνσταντίνος Τσουρής - Vice President Senior Relationship Manager Corporate Banking, GNB Greece και Νίκος Χρηστάκης – Μέλος ΔΣ JA Greece, Managing Director HP Inc Greece & Cyprus.

Κριτική επιτροπή για το βραβείο «Technology Pioneer Award by Manpower»: Βάσω Τσούνη , Head of Marketing & Communications ManpowerGroup Ελλάδας και Παναγιώτης Σόφης , IT Recruitment and Academies Manager.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Φωτεινή Τουρνή , Υπεύθυνη Προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του JA Greece. Την έναρξη και την τελετή βράβευσης συντόνισε η Μαρία Γιαννέτου , Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Επικοινωνίας Junior Achievement Greece.

Οι 53 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2025 που συμμετείχαν (με αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής:

“Accessible turistik in Athens” από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών, "Akademix" από το CGS, "BEELICIOUS" από τα Εκπαιδευτήρια Ν.Ζαγοριανάκου, "Bus N' Pass" από το Ιδιωτικό Λύκειο Παλλάδιο Βάρη, "Care4Paws" από το 4ο ΓΕΛ Ν.Ιωνίας, "Carvenience" από το Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού, "Ceramics Kryoneri" από το Γενικό Λύκειο Κρυονερίου, "CLEVER RECYCLE" από το Α' Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, "ColorSafe" από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα - Γενικό Λύκειο, "Cute Reused Towels" από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αργολίδας, "3D Green Pot" από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αγίου Δημητρίου, "ECOACTION" από το 7ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, "EcoGuard AI" από το 3o Γυμνάσιο Αργυρούπολης, "ECONEST GIFTS" από το 3o Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων, "ECONNECT" από τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτοπούλου, "ESC (Educational School Cafeteria)" από το Ε.Ε.Ε. Αγίου Δημητρίου και το ΕΝ.Ε.Γ. "Βρες τον Ρεν" από το 7ο Γυμνάσιο Ιλίου, "grECOtrails" από το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάτων, "Greek Seabot" από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Αλίμου "Ευπαλίνειο", "Green CO2mpass" από το 2ο ΓΕΛ Μεταμόρφωσης, "Health-Eat" από το 2o Π.ΕΠΑΛ. Αμαλιάδας, "HeatForce One" από το 6ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης, "I-Dolls" από το Κολλέγιο Ψυχικού, "Imaginarium" από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, "InnovaAbility" από το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας, "I.TsiamDance" από τα Εκπαιδευτήρια "Ι. Τσιαμούλης", "LA Restyled" από το Γενικό Λύκειο Άνοιξης, "Link Skills" από το 2ο Γενικό Ημερήσιο Λύκειο Μοσχάτου - "Νίκος Καζαντζάκης", "MemoRevivers" από το 3ο ΓΕΛ Χαλανδρίου, "minimile" από την Ελληνογερμανική Αγωγή, "Planair" από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Εράσμειος "Ελληνογερμανική Σχολή" , από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, "Rackety Bee" από το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, "RAIN ROOT SYSTEMS" από το 3ο ΕΚ Αμαρουσίου, "RhoCycle" από τη Ροδίων Παιδεία, "Road Budds" από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, "safe start" από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, "Sapo Artisan" από το 3ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου, "SnackStraws" από το ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, "Sustain Vest" από το 2o Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, "Teenage Dream" από το ΓΕΛ Καρέα, "TraVel TasteRs" από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου Λύκειο Ειδικής Αγωγής και το Ειδικό Γυμνάσιο Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων " Ισότιμο Λύκειο Κολλέγιο Αθηνών, "WATERLOOP" από το ΓΕΛ Μαγούλας, "ZEROWASTES" από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου, "Αποξηραμένα Μυρωδικά Εν.Ε.Ε.Γυ/λ Αιγάλεω" από το ΕΝ.Ε.ΓΥ-Λ Αιγάλεω, "Βιο-ἐνεργεῖν" από το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας, "Η Μαντολινάτα" από το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, "ΛεονGreenWay & Σια Ο.Ε." από τη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης, «Μελικέρτης» από το ΕΕΕΕΚ Κορίνθου, «Μετουσία» από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας, "Πρόγραμμα εθελοντισμού - HATC "HELP AROUND THE CITY" από το Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή - Γενικό Λύκειο και "Το κουφετάκι μας" από την Ε.Ε.Ε.ΕΚ Πειραιά.

Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή 7 Μαρτίου, η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025 στο εμπορικό κέντρο της LAMDA Development Mediterrenean Cosmos. Ο παλμός της εκδήλωσης ήταν εκπληκτικός με τα παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη να ξεχωρίζουν και εκεί για τις επιχειρηματικές ιδέες και την εντυπωσιακή παρουσία τους στην έκθεση.

Και οι δύο εκδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα πανηγυρικές καθώς το 2025 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για το JA Greece. Γιορτάζει τα 20 χρόνια στην Ελλάδα και διοργανώνει για πρώτη φορά το μεγαλύτερο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό/Φεστιβάλ Νεανικής Επιχειρηματικότητας JA Europe Ge n –E 2025 στην Αθήνα , 1η με 3 Ιουλίου 2025, υπό την Αιγίδα της Επιτροπής. Για να παρακολουθήσετε τώρα τις εξελίξεις στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης https://gen-e.eu .

Στη συνέχεια του προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program 2025», οι μαθητικές ομάδες θα διεκδικήσουν το Public Choice Award σε ειδική ιστοσελίδα, στην οποία θα ψηφίσει το κοινό. Για τη συμμετοχή τους στο Πανελλαδικό Τελικό «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2025» θα αξιολογηθεί από το business plan που θα κατατεθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.