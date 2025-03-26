Bloomberg: Η OpenAI δεν αναμένει θετικές ταμειακές ροές έως το 2029

Η OpenAI δεν αναμένει ότι η ταμειακή της ροή θα γίνει θετική μέχρι το 2029, ανέφερε την Τετάρτη το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα.



Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο αντιμετωπίζει το αυξημένο κόστος των ημιαγωγών, των κέντρων δεδομένων αλλά και του ταλέντου τα οποία απαιτούνται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στην αιχμή της τεχνολογίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Μέχρι το 2029, η OpenAI αναμένει ότι τα έσοδά της θα ξεπεράσουν τα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Τροφοδοτούμενη από την ισχύ του επί πληρωμή λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της, η OpenAI προβλέπει ότι θα υπερτριπλασιάσει τα έσοδά της στα 12,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, το Reuters ανέφερε ότι η OpenAI ανέμενε ότι τα έσοδά της θα ξεπεράσουν τα 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, επικαλούμενη πηγές που ήταν γνώστες του θέματος, προσθέτοντας ότι τα έσοδά του το 2024 θα έφταναν τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αριθμός που επιβεβαιώνεται από την έκθεση του Bloomberg.Σε περισσότερα από δύο χρόνια από τότε που η OpenAI κυκλοφόρησε το chatbot ChatGPT, έχει εισαγάγει μια σειρά από συνδρομητικά πακέτα για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Τον Φεβρουάριο, οι επαγγελματίες που πληρώνουν ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια, νούμερο υπερδιπλάσιο συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο.Η OpenAI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

