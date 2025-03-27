Λογαριασμός
Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ λυπάται «βαθιά» για τους τελωνειακούς δασμούς των ΗΠΑ στα εισαγόμενα αυτοκίνητα

«Οι Βρυξέλλες «θα συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται «βαθιά» για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα που εισάγει η χώρα του, τόνισε χθες Τετάρτη το βράδυ μέσω X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Λυπάμαι βαθιά για την αμερικανική απόφαση», σημείωσε η κυρία φον ντερ Λάιεν.

Και πρόσθεσε: «Οι δασμοί είναι φόροι – κακοί για τις επιχειρήσεις, χειρότεροι για τους καταναλωτές, στις ΗΠΑ και την ΕΕ».

Οι Βρυξέλλες «θα συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων» με την Ουάσιγκτον, κατέληξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

