Βρετανία: Συνετρίβη ελικόπτερο στο Γιορκσάιρ

Ένα ελικόπτερο με άγνωστο αριθμό επιβαινόντων συνετρίβη σήμερα Δευτέρα κοντά σε χωριό της κομητείας του Γιορκσάιρ.



Η τοπική αστυνομία προέτρεψε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος λίγο πριν το μεσημέρι.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βόρειου Γιορκσάιρ είπε μεταξύ άλλων ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο ενός περιστατικού στην οδό Μπένθαμ».

Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του ατυχήματος.



Emergency services are at the scene of an incident off Bentham Road near Burton in Lonsdale, where a helicopter has crashed into a field.



The incident happened shortly before midday.



People are strongly urged to avoid the area. No further information is available at this time.