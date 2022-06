O Mike Flanagan επιστρέφει για άλλη μια φορά με μια από τις πιο spooky σειρές που έχεις δει

To trailer του «The Midnight Club» μας προετοιμάζει για μια πολύ αληθοφανή σειρά τρόμου

Μπορεί το όνομα του Mike Flanagan να μην σου είναι ιδιαίτερα γνώριμο, σειρές όμως όπως το The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ή το Midnight Mass τις έχεις πετύχει σίγουρα στο Netflix. Ειδικά αν σου αρέσουν αυτές οι πιο thrilling σειρές, αυτές έχουν μπει άμεσα στις αγαπημένες σου. Τα καλά νέα είναι ότι ήδη ο Mike Flanagan επιστρέφει με το The Midnight Club για λογαριασμό του Netflix.

Η ιστορία της νέας σειράς περιστρέφεται γύρω από 7 εφήβους οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες σε τελικό στάδιο και ξέρουν ότι σύντομα θα φύγουν από τη ζωή. Για το λόγο αυτό, μένουν όλοι μαζί σε κάποιο ίδρυμα το οποίο διευθύνει ένας μυστήριος και αινιγματικός γιατρός. Κάθε βράδυ, αμέσως μετά τα μεσάνυχτα, η παρέα αυτή μαζεύεται σε έναν χώρο του ιδρύματος και μοιράζονται μεταξύ τους τρομακτικές ιστορίες. Αυτό τους δίνει την αφορμή να συμφωνήσουν σε μια πιο ιδιαίτερη συνθήκη.

Όλοι μαζί αποφασίζουν πως ο πρώτος από τους 7 που θα πεθάνει, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους ακόμα και μετά τον θάνατο του. Αυτό φυσικά περιπλέκει αρκετά τις καταστάσεις ανάμεσα τους και τελικά οι ιστορίες που είχαν συνηθίσει να λένε για τη διασκέδαση τους, ξαφνικά αποκτούν άλλη υπόσταση.

Η σειρά βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Christopher Pike που κυκλοφόρησε το 1994

Μέχρι και σήμερα, το The Midnight Club είναι ένα από τα πιο κλασικά, μυθιστορήματα τρόμου που κυκλοφόρησαν ποτέ. Έτσι, και το πρώτο trailer σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μάς εισάγει στους χαρακτήρες της σειράς καθώς και σε μια μυστήρια φιγούρα που φαίνεται να έχει “στοιχειώσει” τους ήρωες του ιδρύματος.

Στο καστ της σειράς θα δούμε κάποια γνώριμα αλλά και πολλά νέα πρόσωπα, ενώ τα δυο πρώτα επεισόδια της σειράς θα τα σκηνοθετήσει ο Mike Flanagan. Το The Midnight Club αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου.