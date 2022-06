Μετά τη συνέχεια του Joker ο Τοντ Φίλιπς ετοιμάζει και τον Διπρόσωπο

Η ταινία Two Face όχι μόνο θα έχει την ίδια σκοτεινή, θεωρητικά-ρεαλιστική προσέγγιση με τον Joker, αλλά θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με τον γελωτοποιό που υποδύθηκε με πρωτοφανή επιτυχία ο Χοακίν Φίνιξ

«Δουλειές με φούντες» φαίνεται ότι θα έχει για καιρό ο Τοντ Φίλιπς, καθώς πέραν της πολυαναμενόμενης συνέχειας του Τζόκερ, φαίνεται να ετοιμάζει και νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον έτερο εμβληματικό ήρωα της DC, και επίσης θανάσιμο εχθρό του Batman, τον Διπρόσωπο (Two Face).



Το Joker του Αμερικανού σκηνοθέτη, ήταν μια μάλλον απροσδόκητη επιτυχία το 2019. Αν και λίγοι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο σκηνοθέτης πίσω από το Hangover και το Due Date θα κέρδιζε μια μέρα τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με μια ταινία για τον ήρωα των κόμικ με έντονες επιρροές από Μάρτιν Σκορσέζε, ακόμα λιγότεροι θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα κέρδιζε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια στα ταμεία. Αλλά μια επιτυχία όπως αυτή ενθαρρύνει μόνο περισσότερα δημιουργικά ρίσκα, και αξιόπιστες πηγές που επικαλείται το σάιτ giantfreakinrobot επιμένουν αναπτύσσει μια ταινία με τον Two Face (Διπρόσωπος) για να επεκτείνει το σύμπαν του Τζόκερ.



Κι αυτό, γιατί η ταινία Two Face όχι μόνο θα έχει την ίδια σκοτεινή, θεωρητικά-ρεαλιστική προσέγγιση με τον Joker, αλλά θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με τον γελωτοποιό που υποδύθηκε με πρωτοφανή επιτυχία ο Χοακίν Φίνιξ. Δεδομένης της απεικόνισης της Γκόθαμ Σίτι στην ταινία του Φίλιπς ως μια αστική, γεμάτη εγκλήματα κόλαση, είναι λογικό να υπάρχει κάποιος ιδεαλιστής

Εισαγγελέας που θα προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση, μόνο και μόνο για να ισοπεδωθεί από τα γρανάζια της εγκληματικότητας. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, ο Χάρβεϊ Ντεντ.



Ο Two Face είχε μόνο δύο προηγούμενες σημαντικές εμφανίσεις στις ταινίες της DC, γεγονός που αφήνει πολύ χώρο για μια νέα ερμηνεία του χαρακτήρα. Στο Batman Forever του 1995 που σκηνοθέτησε ο Tζόελ Σουμάχερ, ο Τόμι Λι Τζόουνς έπαιξε μια καρτουνίστικη, γκροτέσκα και επιδερμική εκδοχή του τέως εισαγγελέα που μεταμορφώθηκε σε αρχιεγκληματία. Στη συνέχεια, το 2008, ο Άαρον Έκχαρτ έπαιξε μια κάπως πιο παραδοσιακή εκδοχή του χαρακτήρα στο The Dark Knight του Κρίστοφερ Νόλαν, εστιάζοντας περισσότερο στη ζωή του ως Χάρβεϊ Ντεντ πριν το πρόσωπό του και η προσωπικότητά του σημαδευτούν για πάντα.

Έως στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ηθοποιός θα αναλάβει να ερμηνεύσει τον Διπρόσωπο.



Πηγή: skai.gr