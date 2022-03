Το κλείσιμο της 7ης μέρας του πολέμου στην Ουκρανία, βρίσκει το Κίεβο για άλλη μια φορά αντιμέτωπο με τα σφυροκοπήματα του ρωσικού στρατού.

Σήμερα το βράδυ ισχυρή έκρηξη τάραξε την πόλη, η οποία σημειώθηκε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κίεβο, η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση, μετέδωσε το Reuters.

Αμέσως ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε ολόκληρη την ουκρανική πρωτεύουσα.

Πλήθος κόσμου-ανάμεσά τους πολλά γυναικόπαιδα-έσπευσαν να απομακρυνθούν από το σημείο, αναφέρει σε ανακοίνωση η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας (Ukrzaliznytsya).

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού σταθμού υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν για την ώρα πληροφορίες για θύματα. Τα δρομολόγια των τρένων δεν έχουν διακοπεί.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Χεραστσένκο αναφέρει σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι από την «πυραυλική επίθεση» κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στο δίκτυο παροχής θέρμανσης, εν μέσω του ψύχους που επικρατεί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Another siren sound in past 10 minutes, a huge explosion was heard not far from the #Kyiv center.#Ukraine pic.twitter.com/przmMB1GFx