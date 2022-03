Αύριο Πέμπτη θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών Κιέβου-Μόσχας.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS, η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στη Λευκορωσία για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων. Δείτε φώτο:

"The Ukrainian delegation is expected to arrive tomorrow morning due to logistics' - head of Russian delegation pic.twitter.com/CCaoigQjNv