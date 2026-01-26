Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται μετά από έκρηξη σε μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα, ενώ επτά τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας πυροσβέστης.

Η πυρκαγιά και το περιστατικό ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με τους νεκρούς να έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για νεκροψία - νεκροτομή και ταυτοποίηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας συμμετέχουν 60 πυροσβέστες και μέλη της ΕΜΑΚ με 13 οχήματα.

Η έκρηξη, συνοδευόμενη από ισχυρό θόρυβο, ακούστηκε και σε γειτονικά χωριά σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα σε μπισκοτοβιομηχανία της περιοχής, όταν για λόγους που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια της επιχείρησης, ενώ αγνοούνται άλλα δύο.

Οι νεκροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και ταυτοποίηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης και όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι την Κυριακή είχαν βρεθεί σε εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Αυτή την ώρα συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται στον χώρο του τραγικού συμβάντος, προσπαθώντας να ενημερωθούν για την τύχη των δικών τους προσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

