Ιστορικός χιονιάς στις ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 20 πολιτείες – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Σε τουλάχιστον 10 ανέρχονται οι νεκροί από την τεράστια χειμερινή καταιγίδα που πλήττει εδώ και δύο 24ωρα τις ΗΠΑ, κυρίως τις ανατολικές πολιτείες.

- Από αυτούς, πέντε άνθρωποι (πιθανότατα άστεγοι) εντοπίστηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους της Νέας Υόρκης.

- Στο Τέξας οι αρχές επιβεβαίωσαν τρεις θανάτους, ανάμεσά τους και ένας έφηβος 16 ετών που σε δυστύχημα με έλκηθρο.

- Επιπλέον δύο άνθρωποι πέθαναν από υποθερμία στη Λουιζιάνα.

Λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων, περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε Τενεσί, Λουιζιάνα, Μισισίπι και Τζόρτζια, με θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Οι αρχές προειδοποίησαν για ψύχος δυνητικά θανατηφόρο που ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και μία εβδομάδα μετά την καταιγίδα, όπου η αισθητή θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει τους -45°C. Τέτοιες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Στις αερομεταφορές επικρατεί χάος καθώς περισσότερες από 19.000 πτήσεις με προορισμό ή αναχώρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακυρωθεί από το Σάββατο και χιλιάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Η Ουάσινγκτον και 20 πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για τη χειρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες.

Οι αρχές από το Τέξας ως τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νέα Υόρκη κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Σφοδρές χιονοπτώσεις καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη ενώ παχύ στρώμα χιονιού καλύπτει τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Ουάσινγκτον.

Η καταιγίδα συνδέεται με παραμόρφωση του πολικού στροβίλου, μιας μάζας αέρα που συνήθως κυκλοφορεί πάνω από τον Βόρειο Πόλο, αλλά αυτή τη φορά επεκτάθηκε προς τα νότια..



