Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει και πάλι εκτός συνόρων και σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 14.40, ταξιδεύει στην Αλβανία. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επισκέπτεται την Κορυτσά και το Αργυρόκαστρο και παρουσιάζει ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για την ελληνική μειονότητα και όχι μόνο, αλλά και συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, το Αργυρόκαστρο στέκει αγέρωχο στις πλαγιές της νότιας Αλβανίας. Μια πόλη πέτρινη και με πλούσια ιστορία, που κλέβει την καρδιά όποιου την επισκέπτεται.

Στην Κορυτσά, λίγα χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, ένα σχολείο κρατά ζωντανή τη γλώσσα, την ιστορία και την ταυτότητα της ελληνικής μειονότητας. Το ελληνοαλβανικό σχολείο «Όμηρος» λειτουργεί ως ένας μικρός πυρήνας παιδείας και πολιτισμού, φιλοξενώντας μαθητές από το νηπιαγωγείο έως και την τρίτη γυμνασίου.

Η Ερμιόνη Μπρίγκου, η «Κυρά της Χειμάρρας» όπως είναι γνωστή, είναι επιζώσα του ελληνοϊταλικού πολέμου. Την συναντούμε στο σπίτι της στη Χειμάρρα και μαθαίνουμε την ιστορία των έξι Ελλήνων στρατιωτών που πολέμησαν στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41, σκοτώθηκαν στην περιοχή και θάφτηκαν στον κήπο του πατρικού της.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.