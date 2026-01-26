Μακριά από κόκκινα χαλιά, προβολείς και κοσμικές εμφανίσεις, η Άνα ντε Άρμας δείχνει να απολαμβάνει μια πιο ήσυχη και αυθεντική πλευρά της ζωής της. Η 37χρονη σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σπάνια ματιά στην καθημερινότητά της, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Τομ Κρουζ.

Την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026, η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο μέσα σε χιονισμένα, χειμωνιάτικα τοπία. Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει ντυμένη με ζεστό παλτό και κασκόλ, απολαμβάνοντας το κρύο, ενώ σε άλλο βίντεο τη βλέπουμε να τρέχει γελώντας μέσα στο χιόνι, παρέα με δύο από τα σκυλιά της.

Η διάσημη ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και μοιράστηκε με υπερηφάνεια τον χιονάνθρωπο που έφτιαξε, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνεται ξαπλωμένη στο χιόνι και να κάνει έλκηθρο, θυμίζοντας μικρό παιδί. Η ανάρτηση περιλάμβανε, επίσης, φωτογραφίες από φαγητά που απολαμβάνει τους κρύους μήνες, στιγμές χαλάρωσης με επιτραπέζια παιχνίδια και καλή παρέα.

Τη συλλογή συνόδευσε απλά με ένα κόκκινο «emoji» καρδιάς, δίνοντας έναν τόνο ηρεμίας και αισιοδοξίας. Για πολλούς, επρόκειτο για μια σπάνια και αυθεντική εικόνα της ζωής της μετά το τέλος της σχέσης της με τον σταρ του «Mission Impossible».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ντε Άρμας φέρεται να έβαλε τέλος στον δεσμό της με τον 63χρονο Τομ Κρουζ τον Οκτώβριο, καθώς ένιωθε άβολα με τον έντονο και γρήγορο ρυθμό ζωής του. Όπως ανέφερε πηγή στο «Us Weekly», η σχέση εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, κάτι που την έκανε να νιώσει πίεση. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο τους διατηρούν φιλικές σχέσεις και αμοιβαία εκτίμηση, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να ξανασυναντηθούν, έστω και επαγγελματικά.

Την ίδια στιγμή, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν ξανά πάνω της νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν η Άνα ντε Άρμας εθεάθη σε ιδιαίτερα θερμή στιγμή με τον Τζέικομπ Ελόρντι στην 83η τελετή απονομής των «Χρυσών Σφαιρών» στο Μπέβερλι Χιλς. Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν συνεργαστεί στο «Deep Water» (2022), εμφανίστηκαν να συνομιλούν χαλαρά και σε κάποια στιγμή να κρατιούνται χέρι-χέρι ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους του Beverly Hilton.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.