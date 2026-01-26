Συγκλονιστικά βίντεο από drone που δημοσιεύουν Reuters και Orange Press αποτυπώνουν την καταστροφή στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπου τουλάχιστον 3 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους και αγνοούνται ακόμη δύο.

Στις εικόνες φαίνεται πυκνοί καπνοί να έχουν καλύψει τον ουρανό με πτέρυγα του εργοστασίου να έχει καεί ολοσχερώς.

Συνολικά 13 εργαζόμενοι ήταν στη βραδινή βάρδια και 8 από αυτούς κατάφεραν να βγουν από την εγκατάσταση. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμα σαφή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως προηγήθηκε μια ισχυρή έκρηξη.

Περίπου 40 πυροσβέστες και 13 πυροσβεστικά δίνουν μάχη από τα ξημερώματα για την πλήρη κατάσβεση.



