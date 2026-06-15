Η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή

Η συμφωνία που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν και τα ανοιχτά ζητήματα που παραμένουν στη Μέση Ανατολή.
Το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ και οι εξελίξεις σε Λίβανο και Γάζα.
Η Ελλάδα, οι αραβικές μοναρχίες και οι νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
Ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο, και ο Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, συζητούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.
Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε
Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου
Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου