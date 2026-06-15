Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Κόσμος και η Ελλάδα το 2026
Η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή

kosmosellada

Η συμφωνία που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν και τα ανοιχτά ζητήματα που παραμένουν στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ και οι εξελίξεις σε Λίβανο και Γάζα. Η Ελλάδα, οι αραβικές μοναρχίες και οι νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Η συμφωνία που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν και τα ανοιχτά ζητήματα που παραμένουν στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ και οι εξελίξεις σε Λίβανο και Γάζα.

Η Ελλάδα, οι αραβικές μοναρχίες και οι νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο, και ο Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, συζητούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

TAGS: ΣΚΑΪ History
Δείτε περισσότερα Podcasts

Απόρρητο