Η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή

Η συμφωνία που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν και τα ανοιχτά ζητήματα που παραμένουν στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ και οι εξελίξεις σε Λίβανο και Γάζα.

Η Ελλάδα, οι αραβικές μοναρχίες και οι νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολλέγιο, και ο Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, συζητούν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου