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Ρωσία: Ο FESCO δεν δέχεται νέα αιτήματα μεταφοράς στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας «Rosatom» είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι το πλοίο «Yanina» υπέστη ζημιές από ουκρανικά θαλάσσια drones

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Μαύρη Θάλασσα

Ο ρωσικός όμιλος logistics και μεταφορών FESCO ανέστειλε την αποδοχή νέων αιτημάτων μεταφοράς μέσω της Μαύρης Θάλασσας, μετά από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε ένα από τα πλοία του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας «Rosatom», στην οποία ανήκει η FESCO, είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι το πλοίο «Yanina» υπέστη ζημιές από ουκρανικά θαλάσσια drones και βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Μαύρη Θάλασσα Ουκρανία
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