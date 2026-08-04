El País: «Τα λέμε εκεί στις 15 Αυγούστου» - Φήμες στα social media για νέα μαζική είσοδο στη Θέουτα

Παρά το γεγονός ότι δεκάδες μετανάστες που προσπάθησαν να φτάσουν στη Θέουτα από το Μαρόκο έχασαν τη ζωή τους ενώ όσοι κατάφεραν να περάσουν αναγκάστηκαν τελικά να επιστρέψουν, χιλιάδες Μαροκινοί συζητούν σε Facebook και WhatsApp το ενδεχόμενο νέας μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου, ανταλλάσσοντας συμβουλές, μηνύματα και αναρτήσεις.

Σύμφωνα με έρευνα της El País, σε ομάδα του Facebook με περίπου 23.000 μέλη, η οποία αφορά όσους ενδιαφέρονται για τη μετανάστευση από το Μαρόκο προς τη Θέουτα και στην οποία έχουν προστεθεί περισσότερα από 6.000 μέλη μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ένας χρήστης προειδοποιεί: «Οι περισσότεροι από αυτούς που κοινοποιούν αναρτήσεις σχετικά με την απόπειρα μαζικής εισόδου στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου, σας το ορκίζομαι, δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα»».

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, πρόκειται για ένα μόνο από τα εκατοντάδες μηνύματα που κυκλοφορούν στα δύο δημοφιλή δίκτυα, όπου χιλιάδες νέοι από το Μαρόκο συζητούν αν η πληροφορία είναι αληθινή, αν αξίζει να επιχειρήσουν τη μετάβαση ή αν πρόκειται για παγίδα που στοχεύει ανήλικους.

Η 15η Αυγούστου δεν εμφανίζεται μόνο ως φήμη. Σε ομάδα του WhatsApp με τίτλο «Μετανάστευση προς Θέουτα και Μελίγια», η οποία δημιουργήθηκε την περασμένη Πέμπτη και αριθμεί 35 μέλη, αναρτήθηκε το μήνυμα: «Αδέλφια, 15/8/2026».

Η El País επικοινώνησε ιδιωτικά με τον διαχειριστή μίας από αυτές τις ομάδες, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο στόχος είναι η προσπάθεια εισόδου στη Θέουτα στις 15 Αυγούστου, απαντώντας: «Ναι, ή και κάτι περισσότερο». Όταν ρωτήθηκε αν η επιχείρηση θα είναι ασφαλής, αν αναμένεται μεγάλη συμμετοχή ή αν υπάρχει κίνδυνος επαναπροώθησης, αρκέστηκε να απαντήσει: «Ο Θεός ξέρει. Μπες στην ομάδα και ρώτα».

Όλες οι σχετικές αναρτήσεις και συνομιλίες πραγματοποιούνται στην αραβική γλώσσα, ενώ ανάμεσα στα μηνύματα κυριαρχεί τόσο ο ενθουσιασμός όσο και η επιφύλαξη.

Ορισμένοι χρήστες γράφουν: «Τα λέμε εκεί στις 15. Να είστε στην ώρα σας» ή «Ανεβαίνω από το Μαρακές στον βορρά για να ζήσω εκείνη την ημέρα». Άλλοι, όμως, προτρέπουν σε αυτοσυγκράτηση, εκτιμώντας ότι οι ισπανικές αρχές βρίσκονται πλέον σε αυξημένη ετοιμότητα. Σε μία από τις συνομιλίες, μέλος ομάδας με 123 άτομα αναφέρει: «Μην ρισκάρετε. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Εγώ μάλλον θα πάω στο τέλος του μήνα, όταν θα έχει ηρεμήσει. Την πρώτη φορά τους έπιασαν απροετοίμαστους, τώρα όμως τα έχουν υπολογίσει όλα».

Η El País αναφέρει ότι απέκτησε πρόσβαση σε πέντε ομάδες στο Facebook, με συνολικά σχεδόν 400.000 μέλη, καθώς και σε εννέα ομάδες στο WhatsApp με εκατοντάδες συμμετέχοντες. Παράλληλα, η ισπανική οργάνωση επαλήθευσης ειδήσεων Maldita εντόπισε 10 ομάδες με συνολικά 422.560 μέλη, μικρότερες ομάδες στο WhatsApp και σχετικές αναρτήσεις στο Instagram.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η διάδοση της ημερομηνίας της 15ης Αυγούστου ενδέχεται να λειτουργεί και ως μέσο προσέλκυσης μεταναστών από άλλες περιοχές προς τα σύνορα, ώστε στη συνέχεια να πέσουν θύματα κυκλωμάτων διακίνησης που τους προσφέρουν επί πληρωμή θέση σε φουσκωτές λέμβους ή μικρά σκάφη.

Στις συνομιλίες του WhatsApp ανταλλάσσονται πληροφορίες για πιθανά σημεία διέλευσης προς τη Θέουτα και τη Μελίγια, ενώ χρήστες συζητούν για τις διαδρομές, την παρουσία της ισπανικής πολιτοφυλακής και τις πιθανότητες επιτυχίας μιας παράτυπης εισόδου.

Παράλληλα με τις αναρτήσεις που αναφέρονται στην 15η Αυγούστου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται δεκάδες δημοσιεύσεις από ανθρώπους που αναζητούν αγνοούμενους συγγενείς ή ζητούν πληροφορίες για το πώς μπορούν να περάσουν στη Θέουτα.

Σύμφωνα με την El País, μία από τις συζητήσεις αφορά το ποιο είδος φουσκωτής βάρκας είναι καταλληλότερο για να περάσουν τη θάλασσα με αφορμή φωτογραφία ενός μικρού φουσκωτού, παρόμοιου με εκείνα που χρησιμοποιούν παιδιά στην παραλία.



Πηγή: skai.gr

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