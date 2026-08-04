Συνελήφθη 50χρονος ο οποίος αφαίρεσε χρηματικό ποσό από μοναστήρι στην περιοχή της Τροιζήνας

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της 3-8-2026, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας, 50χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος μεσημβρινές ώρες της 3-8-2026, εισήλθε σε χώρο μοναστηριού στην περιοχή της Τροιζήνας και αφαίρεσε χρηματικό ποσό, ενώ στη συνέχεια διέφυγε επιβαίνοντας σε ποδήλατο.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό, πραγματοποίησαν άμεσα επισταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με ποδήλατο σε αγροτικό δρόμο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Μετά από έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των -4.425- ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο εκπρόσωπο του Μοναστηριού.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι το ποδήλατο με το οποίο διέφυγε ο 50χρονος μετά την τέλεση της κλοπής, είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από τον ίδιο, ενώ ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε ακόμα μία περίπτωση κλοπής από παρεκκλήσι στην περιοχή του Πόρου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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