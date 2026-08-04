Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Παλαιστίνης, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (4/8) στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Σούδας.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 80 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, χωρίς την προβλεπόμενη ελληνική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς και πλαστή άδεια οδήγησης, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας περί πλαστογραφίας.

Σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, συνελήφθη ένας 35χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Παλαιστίνης) για παράβαση του Ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 216 παρ. 1 του Ν. 4619/2019 του Π.Κ. «Πλαστογραφία» από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας με τη συνδρομή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) της οικείας Λιμενικής Αρχής και του τελωνειακού σκύλου «VLADA» του Τελωνείου Χανίων.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο λιμάνι της Σούδας μετά τον κατάπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού (Ε/Γ – Ο/Γ) πλοίου, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 35χρονου, ογδόντα (80) πακέτα λαθραίων τσιγάρων των είκοσι τεμαχίων έκαστο, τα οποία στερούνταν ειδικής ελληνικής ταινίας φόρου κατανάλωσης, καθώς επίσης μια πλαστή άδεια οδήγησης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω καπνικά προϊόντα τα οποία πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Χανίων, ενώ η κατασχεθείσα άδεια οδήγησης πρόκειται να αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ..»

Πηγή: skai.gr

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