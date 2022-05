Σιδηροδρομικούς σταθμούς αλλά και υποσταθμούς ρεύματος κοντά στην ουκρανική πόλη Λβίβ χτυπούν οι Ρώσοι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας ακούστηκαν πολλές εκρήξεις την τελευταία ώρα ενώ ανακοίνωση των ουκρανικών σιδηρόδρομων ανέφερε ότι κάποια τρένα έχουν ακινητοποιηθεί γύρω από το Λβιβ λόγω ρωσικών επιθέσεων σε σιδηροδρομικούς υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

🚀Arrival in Lviv💥, but this is not an ammunition depot, it was in a dense building,there is something else here.



There might be mercenaries or foreign NATO instructors and NATO officers hiding there🤔



There were some intelligence report that UAF forces were trained there pic.twitter.com/quuz8aBMbd