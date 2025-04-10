Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία για «συστηματική» στρατολόγηση Κινέζων μαχητών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κάνει «συστηματική δουλειά» στην Κίνα για να στρατολογήσει μαχητές για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν δύο Κινέζους που πολεμούσαν για λογαριασμό της Μόσχας.

Η Κίνα, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον 155 Κινέζοι πολίτες πολεμούν για τη Ρωσία, προειδοποίησε σήμερα την Ουκρανία να μην κάνει «ανεύθυνες» δηλώσεις.

«Είναι απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για συστηματικές ρωσικές προσπάθειες, ιδίως στο έδαφος και στη δικαιοδοσία της Κίνας, για τη στρατολόγηση πολιτών της χώρας αυτής για τον πόλεμο», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στο X, αναφερόμενος στους συλληφθέντες άνδρες.

Επίσης, ανέβασε πλάνα από μια ανάκριση με έναν από αυτούς, τα οποία το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές.

«Πρέπει να γίνουν όλα τα απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα έχει τέτοιες και παρόμοιες ευκαιρίες για να παρατείνει και να επεκτείνει τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ διέψευσε τον ισχυρισμό του Ζελένσκι και είπε ότι το Πεκίνο τηρεί «ισορροπημένη στάση».

Η Κίνα, η οποία έχει κηρύξει μια «άνευ ορίων» συνεργασία με τη Ρωσία, προσπάθησε να εμφανισθεί ως ένας παράγοντας στις διαπραγματευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν είναι γνωστό ότι έχει βοηθήσει άμεσα τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, αλλά έχει αποφύγει να επικρίνει τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

