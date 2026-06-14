Τζόαν Κόλινς: Τα μυστικά της για να γερνάς με χάρη στα 93

Η Τζόαν Κόλινς αποδεικνύει στα 93 της χρόνια ότι η λάμψη, η κομψότητα και η αγάπη για τη ζωή δεν έχουν ηλικία. Η θρυλική ηθοποιός της σειράς «Δυναστεία», η οποία παραμένει ενεργή και ετοιμάζεται να εμφανιστεί στη νέα ταινία «My Duchess», μίλησε για τη στάση ζωής που τη βοηθά να μεγαλώνει με χάρη.

«Αγαπώ τη ζωή», δήλωσε η Τζόαν Κόλινς στην εφημερίδα «The Independent», στο περιθώριο της εκδήλωσης «Women of Power» του Variety. Όπως είπε, προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε ημέρα με απλές συνήθειες: καλό ύπνο, αρκετό νερό και φροντίδα του εαυτού της.

Η ίδια δεν κρύβει ότι ακόμη και εκείνη χρειάζεται κάποιες φορές μια μικρή τόνωση αυτοπεποίθησης. Η δική της λύση είναι άκρως κινηματογραφική: παλιές ταινίες. Η Τζόαν Κόλινς αγαπά να βλέπει κλασικές παραγωγές, ιδιαίτερα παλιές ταινίες με την Μπέτι Ντέιβις, αλλά και έργα των δεκαετιών του ’80 και του ’90, με ηθοποιούς όπως ο Τζακ Νίκολσον και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Παρά την ηλικία της, η διάσημη ηθοποιός εξακολουθεί να φροντίζει τη φυσική της κατάσταση. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην «Telegraph» είχε αποκαλύψει ότι γυμνάζεται με προσωπικό προπονητή δύο φορές την εβδομάδα, κάνοντας βασικές ασκήσεις τύπου πιλάτες, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί τα ειδικά μηχανήματα.

Όσο για το περπάτημα, η Τζόαν Κόλινς παραδέχεται με ειλικρίνεια ότι δεν είναι η αγαπημένη της δραστηριότητα. Η ηθοποιός αποδίδει μέρος της ενέργειας και της καλής της εικόνας στα γονίδιά της. Όπως έχει πει, ο πατέρας της έζησε μέχρι τα 87 του χρόνια, κάτι που θεωρεί εντυπωσιακό για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε το 1903, ενώ η μητέρα της φρόντιζε ιδιαίτερα τη διατροφή της ίδιας και της αδελφής της από μικρή ηλικία.

Σημαντικό ρόλο στη ζωή της φαίνεται πως παίζει και ο σύζυγός της, Πέρσι Γκίμπσον, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2002. Ο παραγωγός είναι 32 χρόνια νεότερός της, όμως για την Τζόαν Κόλινς η διαφορά ηλικίας είναι απλώς ένας αριθμός. Όπως έχει δηλώσει, πριν γίνουν ζευγάρι ήταν πολύ καλοί φίλοι, συνεργάστηκαν σε θεατρική παράσταση και σταδιακά ανακάλυψαν ότι βρίσκονταν «στο ίδιο μήκος κύματος».

«Είναι ένας πραγματικά καλός, ευγενικός και προσγειωμένος άνθρωπος», έχει πει για τον σύζυγό της, τονίζοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για να βρει κανείς την αγάπη.

Πηγή: skai.gr

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