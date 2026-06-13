Καταγγελία Παναθηναϊκού: Ο Τζόουνς στα αποδυτήρια, έριξε μπουνιά στον Ναν

Σοβαρή καταγγελία από τον Παναθηναϊκό μετά το φινάλε του πέμπτου τελικού στο ΣΕΦ, καθώς οι «πράσινοι» υποστηρίζουν ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια και χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρικ Ναν!

Σύμφωνα με τον Παναθηναϊκό, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός τηλεοπτικού πεδίου, με τον Ναν να δέχεται χτύπημα από τον σέντερ του Ολυμπιακού, γεγονός που προκάλεσε άμεσα μεγάλη αναστάτωση στα αποδυτήρια των «πράσινων».

Οι συμπαίκτες του Ναν έγιναν έξαλλοι μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, με τις φωνές να ακούγονται ακόμη και την ώρα που ο Εργκίν Αταμάν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ. Ο Λεσόρ ήταν ο πιο οργισμένος, θέλοντας -σύμφωνα με μαρτυρίες- να επιστρέψει στο παρκέ για να ζητήσει τον λόγο από τον Τζόουνς.

Λίγο αργότερα, παίκτες του Παναθηναϊκού κινήθηκαν προς τη φυσούνα, φωνάζοντας να εμφανιστεί ο Αμερικανός σέντερ για εξηγήσεις σχετικά με το επεισόδιο.

Ο Κέντρικ Ναν κλήθηκε να μιλήσει στην ΕΡΤ, όμως δεν είπε το παραμικρό, αποχωρώντας σιωπηλός και εμφανώς φορτισμένος.

Οι δηλώσεις Αταμάν

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είχε αρχικά τοποθετηθεί ήρεμα, δίνοντας συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και εκφράζοντας την περηφάνια του για την προσπάθεια των παικτών του στη σειρά των τελικών. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε εμφανώς εξαγριωμένος, έχοντας ενημερωθεί για το περιστατικό.

«Ο Ταϊρίκ Τζόουνς χτύπησε τον Ναν με μπουνιά στα αποδυτήρια. Τι είναι αυτά τα πράγματα; Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ; Είναι ντροπή», ανέφερε ο Αταμάν.

Στην πρώτη του δήλωση είχε σημειώσει: «Ήταν εξαιρετικοί τελικοί, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, είμαι περήφανος για αυτούς, τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά. Σήμερα ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν ήταν έτσι το πρώτο και το τρίτο ματς, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Μετά από αυτή τη σεζόν πρέπει να είναι περήφανοι για τους παίκτες μας».

Η καταγγελία για το επεισόδιο στα αποδυτήρια έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ένταση, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει τα επόμενα βήματά του. Την ίδια στιγμή, οι συμπαίκτες του Ναν ήταν εξαγριωμένοι, καθώς την ώρα που ο Αταμάν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ ακουγόταν έντονος θόρυβος και φωνές από τα αποδυτήρια των «πράσινων».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.