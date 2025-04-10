Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι οι έφεδροι πιλότοι που συνυπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων, ακόμη και αν αυτό σημαίνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, θα αποταχθούν από την Πολεμική Αεροπορία.

«Με την πλήρη υποστήριξη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο Διοικητής της IAF (σ.σ. Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) αποφάσισε ότι όποιος εν ενεργεία έφεδρος υπέγραψε την επιστολή δεν θα μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί», είπε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Περίπου 1.000 εν ενεργεία και απόστρατοι πιλότοι της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε ανοιχτή επιστολή τους ζήτησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει διακοπή του πολέμου κατά της Χαμάς.

Οι 980 υπογράφοντες την επιστολή κατηγορούν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να εξυπηρετήσει «πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα» και όχι την ασφάλεια του Ισραήλ.

Παράλληλα ζητούν «την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων μας χωρίς καμία καθυστέρηση, ακόμη και με τίμημα την άμεση διακοπή του πολέμου».

Ο Νετανιάχου καταδίκασε τους υπογράφοντες κάνοντας λόγο για «περιθωριακή ομάδα ριζοσπαστών» που στοχεύει να «ανατρέψει» την κυβέρνηση. Τόνισε ότι στηρίζει τις αποπομπές, επειδή «δηλώσεις που αποδυναμώνουν τις IDF (τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) και ενισχύουν τους εχθρούς μας σε καιρό πολέμου είναι ασυγχώρητες».

Πηγή: AFP, Reuters, dpa, ΑΠΕ-ΜΠΕ

