Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τον αυτισμό και τη συμπερίληψη συνδιοργάνωσαν το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής και η Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

Μέσα από τη δύναμη της μουσικής, η σύμπραξη αυτή στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η τέχνη γεφυρώνει τις αντιθέσεις και αγκαλιάζει κάθε παιδί στο φάσμα του αυτισμού.



Οι συντελεστές και οι στίχοι του τραγουδιού «Οι νικητές της διαδρομής»



Τραγούδι: παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου

Μουσική-στίχοι: Μπενοβίας Γιώργος

Ενορχήστρωση: Στεργίου Κώστας

Διεύθυνση χορωδίας: Λάμπρου Σπύρος

Εκμάθηση τραγουδιού (Ειδικό σχολείο) : Λάντζου Περσεφόνη

Ηχογράφηση-μίξη ήχου: subway recording studios

Παραγωγή και σκηνοθεσία video clip: Πετράκης Γιώργος , Τσέλος Πέτρος, Λιώνης Τάκης, Ματζαράκη Αντιγώνη,



Οι στίχοι:



Οι νικητές της διαδρομής

Είναι τα όρια ψηλά και όμως τα περνάω,

μεγάλα τα εμπόδια μα δεν τα παρατάω

Πάω κόντρα στους ανέμους

δε φοβάμαι τους πολέμους

μιας και ξέρω να νικάω

Κι αν σκοντάψω και λυγίσω

ξέρω πως θα συνεχίσω

στη ζωή να προχωράω

Πάντα θα 'μαστε εμείς

οι νικητές της διαδρομής

με μια ματιά που λάμπει

Κι αν περάσουμε βουνά

κι αν χαθούμε στα μισά

θα 'χουμε για οδηγό

όλου του κόσμου την αγάπη

Είναι δύσκολος ο δρόμος μα εγώ ξέρω να γελάω,

μοιάζει ο πήχης μου ψηλός κι εγώ τον ξεπερνάω

Βλέπω μπρος μου ανηφόρα

κι όταν χάνω λίγη φόρα

έχω εσένα συντροφιά

Κι αν τελειώσει η δύναμή μου

σε καλώ να' ρθεις μαζί μου

να ανεβούμε αγκαλιά

Πηγή: skai.gr

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