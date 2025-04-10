Το Κρεμλίνο απέρριψε την Πέμπτη τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Κίνα εμπλέκεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, λέγοντας ότι το Πεκίνο κρατά στάση «ισορροπίας».

Η Κίνα από την πλευρά της προειδοποίησε την Ουκρανία να μην κάνει «ανεύθυνες» δηλώσεις αφότου ο Ζελένσκι είπε ότι η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών είχε αποκαλύψει ότι τουλάχιστον 155 Κινέζοι πολίτες πολεμούσαν για τη Ρωσία στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ζελένσκι: Το Πεκίνο γνώριζε ότι Κινέζοι πολίτες πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Οι κινεζικές Αρχές γνώριζαν ότι ορισμένοι Κινέζοι πολίτες έχουν στρατολογηθεί από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν ξέρει εάν είχε δοθεί «εντολή» από το Πεκίνο για την αποστολή τους.

Ο Ζελένσκι, δήλωσε, επίσης, ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει σε ανταλλαγή των δύο Κινέζων πολιτών με Ουκρανούς στρατιώτες που κρατούνται από τη Ρωσία.

Ο Ζελένκσι είπε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες έχουν συλλέξει πληροφορίες με βάση τις οποίες 155 Κινέζοι πολίτες πολεμούν στο πλευρό του ρωσικού στρατού. Η Ρωσία τους στρατολογούσε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

«Διαπιστώνουμε απλώς, χάρη στα δεδομένα και τις λεπτομέρειες που διαθέτουμε, ότι η Κίνα (…) ήταν ενήμερη για την αποστολή (των Κινέζων πολιτών στην Ουκρανία). Δεν λέμε ότι κάποιος έδωσε εντολή, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες» είπε στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι υπηρεσίες της χώρας του έχουν ήδη εντοπίσει 155 Κινέζους πολίτες που πολεμούν για τη Ρωσία αλλά πιστεύουν ότι υπάρχουν «πολλοί, πολλοί περισσότεροι».

Ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών είπε νωρίτερα ότι το Πεκίνο ερευνά τι συμβαίνει με την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της χώρας του ανέκαθεν συμβούλευε τους Κινέζους να αποφεύγουν τις περιοχές των ένοπλων συγκρούσεων και «ιδίως να αποφεύγουν να συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε πλευράς».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση αυτής της εβδομάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επικεντρωθεί σε τεχνικές πτυχές της συμφωνίας για τα ορυκτά.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η συμφωνία για τα ορυκτά με τις ΗΠΑ θα πρέπει να είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές και θα μπορούσε να διαμορφωθεί με τρόπο που να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της Ουκρανίας. Όπως είπε, της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί υφυπουργός Οικονομίας.

