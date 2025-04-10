Ο Μίκι Ρουρκ «βάζει πάλι φωτιά» στο σπίτι του Big Brother

Ο Μίκυ Ρουρκ συνέχισε να προκαλεί χάος στο σπίτι του Big Brother για διάσημους, με μια νέα παραβίαση του κανόνα, αφού πυροδότησε οργή με τα ομοφοβικά σχόλια που έκανε προς τον JoJo Siwa.

Όλα ξεκίνησαν όταν καθώς μιλούσε με την AJ Odudu φάνηκε να πέφτει πάνω της επίτηδες. Αλλα η προκλητική του συμπεριφορά δε σταμάτησε εκεί καθώς στη συνέχεια χρησιμοποίησε προσβλητική γλώσσα κατά της JoJo Siwa.

Την Τετάρτη, οι θαυμαστές του σόου του ITV ζήτησαν να απομακρυνθεί από το σπίτι ο «κακός» 72χρονος Μίκυ, αφού προσέβαλε τη 21χρονη λεσβία χορεύτρια JoJo, 21 ετών, αλλά και άλλες γυναίκες συγκατοίκους του, με ένα παραλήρημα μισογυνισμού.

Ο Ρουρκ τη ρώτησε αν της αρέσουν τα αγόρια ή τα ακορίτσια και εκείνη απάντησε τα κορίτσια, διευκρινίζοντας πως έχει σχέση με non-binary άτομο.

Τότε αυτός της πως «αν μείνω εδώ πάνω από 4 μέρες δε θα είσαι γκέι πια» και εκείνη του απάντησε πως «σου εγγυώμαι πως θα παραμείνω γκέι και σε μία πολύ ευτυχισμένη σχέση».

Ο ηθοποιός στη συνέχεια σχολίασε πως θα την ψηφίσει να φύγει λέγοντας «θα ψηφίσω να φύγει αμέσως η λεσβία από δω μέσα».

Εκείνη το άκουσε και του απάντησε πως αυτό είναι ομοφοβικό.

Η παραγωγή του Big Brother τον κάλεσε στο δωμάτιο για να του κάνει την πρώτη επίσημη ανακοίνωση όπου τον ενημέρωσε πως αν συνεχίσει να κάνει ομοφοβικά σχόλια θα τον διώξουν από το σπίτι.

Ο Ρουρκ απολογήθηκε και είπε ότι δεν είχε κακή πρόθεση.

«Μιλάω άσχημα, ξέρετε. Δεν το πήρα τόσο σοβαρά το θέμα. Δεν το εννοούσα με κακή πρόθεση και αν το έκαναν συγγνώμη» είπε.

Βγαίνοντας απολογήθηκε και στη Siwa.

«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Έχω μία κακή συνήθεια να μιλάω απότομα. Και δεν το εννοούσα. Πραγματικά το εννοώ όμως όταν σου ζητώ συγγνώμη. Αν δεν το εννοούσα δε θα σου ζητούσα συγγνώμη» είπε ο Μίκι Ρουρκ με τη Siwa να την αποδέχεται.

Τώρα, σε μια κίνηση που προκαλεί νέα αναστάτωση στους συγκατοίκους του, ο Μίκυ έχει παραβεί και πάλι τους κανόνες αρνούμενος να πει ποιους συγκατοίκους τους προτείνει προς αποχώρηση.

Σε σκηνές που θα προβληθούν στο σημερινό επεισόδιο, βλέπουμε τους παίκτες να πηγαίνουν ένας-ένας στο δωμάτιο επικοινωνίας για αναφέρουν το ποιους προτείνουν προς αποχώρηση για το live της Παρασκεύης.

Ωστόσο, ο Μίκυ - ο οποίος είναι ήδη υποψήφιος προς αποχώρηση αρνήθηκε να κατονομάσει τους δύο συγκατοίκους που ήθελε «να θέσει στην αρένα».

Μιλώντας στον Big Brother, επέμενε πως επιλέγει να μη διώξει κανέναν.

«Αρνούμαι να το κάνω αυτό. Δε θα διαλέξω δύο άτομα για να τα πετάξω έξω».

