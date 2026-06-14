«Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα» οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο πλέον επιβαρυμένο τμήμα της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, Σεπόλια - Δάφνη, ενώ από αύριο, Δευτέρα, κατά τις νυχτερινές ώρες, οι εργασίες θα γίνονται στη Γραμμή 3 και στο τμήμα Πανόρμου - Νομισματοκοπείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Από την έναρξη των εργασιών τον Νοέμβριο του 2025 ως και την ολοκλήρωση τους στις 11 Ιουνίου αντικαταστάθηκαν 21,6 χλμ. σιδηροτροχιάς και έγιναν 1.300 συγκολλήσεις και έλεγχοι υπερήχων.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, τα έργα «προχωρούν με γρήγορο ρυθμό» και από αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου μεταφέρονται στη Γραμμή 3 του Μετρό και ειδικότερα στο τμήμα Πανόρμου - Νομισματοκοπείο, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αναλυτικά, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική 'Αμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο - Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 20:55,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:21,

από ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:25,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:27,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:29,

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:31,

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:33,

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:35,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:23,

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:27,

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:28,

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:32,

από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:34,

από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:36.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

- Τελευταίοι συρμοί:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 20:55,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 20:30 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:34.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Αγ. Παρασκευή και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Αγ. Παρασκευή.

Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Αγ. Παρασκευή προς Αεροδρόμιο στις 21:44, 22:21, 22:57, 23:33 και από Αεροδρόμιο προς Αγ. Παρασκευή στις 21:10, 21:46, 22:22, 22:58, 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι - Στ. Μετρό Χαλάνδρι». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αμπελόκηποι - Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

«ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Πανόρμου μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση) , «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση).

- Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι - Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινό τέρμα αποβίβασης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και συγκεκριμένα περίπου 20 μέτρα πριν το φανάρι).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

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