Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ερφούρτη καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε κατάταξη 40 γερμανικών πόλεων με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους, με βαθμολογία 7,74 στα 10, σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του πανεπιστημίου Φράιμπουργκ και της Λοταρίας SKL.

Η Ερφούρτη βελτιώθηκε σημαντικά, ανεβαίνοντας από την 6η θέση στην πρώτη, περνώντας την περσινή νικήτρια Κάσελ.

Ακολουθούν στην κατάταξη το Άουγκσμπουργκ και το Ντίσελντορφ, ενώ η πόλη Ρόστοκ καταλαμβάνει για άλλη μια χρονιά την τελευταία θέση.

Η πόλη με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους δεν είναι ούτε το Μόναχο, ούτε το Βερολίνο. Είναι η Ερφούρτη στην ανατολική Γερμανία. Διαβάστε εδώ γιατί.Η Ερφούρτη έρχεται φέτος πρώτη στην κατάταξη 40 γερμανικών πόλεων με τους πιο ευτυχισμένους κατοίκους. Η δημοσκόπηση για λογαριασμό του πανεπιστημίου Φράιμπουργκ και της Λοταρίας SKL δείχνει ότι με βαθμολογία 7,74 στα 10, η πρωτεύουσα της Θουριγγίας καταλαμβάνει με διαφορά την πρώτη θέση. Ακολουθούν Άουγκσμπουργκ και Ντίσελντορφ, ενώ το Ρόστοκ καταλαμβάνει για άλλη μια χρονιά την τελευταία θέση.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ερφούρτη βελτιώθηκε σημαντικά από την 6η στην 1η θέση, αποσπώντας την πρωτιά από την περσινή νικήτρια Κάσελ.

Η πόλη-έκπληξη που πέρασε όλες τις άλλες

Στη σφυγμομέτρηση, που διεξήχθη από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2026, συμμετείχαν 23.300 άτομα μεταξύ 16 και 84 ετών. Τα ερωτήματα περιλάμβαναν τόσο την υποκειμενική ικανοποίηση, όσο και τις αντικειμενικές συνθήκες διαβίωσης σε πόλεις με περισσότερους από 200.000 κατοίκους.

Γιατί οι κάτοικοι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι

Τι κάνει τους κατοίκους της Ερφούρτης πιο ευτυχισμένους; Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η πόλη ξεχωρίζει με έναν σχεδόν ιδανικό συνδυασμό: προσιτά ενοίκια, περιβαλλοντική ποιότητα και σταθερή οικονομία. Σε σύγκριση με άλλες πόλεις της ανατολικής Γερμανίας, υπάρχουν λιγότερα νοικοκυριά του ενός ατόμου και το ποσοστό δικαιούχων κοινωνικής πρόνοιας είναι κάτω του μέσου όρου.



Είναι εντυπωσιακό ότι η Έρφουρτη κατατάσσεται μόλις στη μέση της κατάταξης στους μετρήσιμους δείκτες ευημερίας. Παρ 'όλα αυτά, η πόλη ξεπερνά όλες τις άλλες ως προς την ικανοποίηση των δημοτών από ζωή τους. Για τους ειδικούς είναι σαφής ένδειξη ότι, εκτός από το εισόδημα και τις υποδομές, κοινωνικοί παράγοντες όπως τα αισθήματα του ανήκειν και της ασφαλείας, καθώς και η ταύτιση με την πόλη παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ορατές οι διαφορές ανατολικής και δυτικής Γερμανίας

Παρά την κορυφαία κατάταξη της Ερφούρτης, ο «Άτλας Ευτυχίας» που δημιουργήθηκε με τα στοιχεία των 40 πόλεων, αναδεικνύει τις διαφορές μεταξύ ανατολικής και δυτικής Γερμανίας σχεδόν 36 χρόνια μετά την Επανένωση της Γερμανίας. Κατά μέσο όρο, οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων της Δυτικής Γερμανίας δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι. Οι λόγοι σχετίζονται συνήθως με υψηλότερα εισοδήματα, χαμηλότερη ανεργία και περισσότερη ιδιοκτησία. Επιπλέον, οι κάτοικοι των πόλεων της ανατολικής Γερμανίας είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερης ηλικίας και ζουν συχνότερα μόνοι.

Τα απρόσμενα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μόναχο

Ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο (35η θέση) και η Δρέσδη (31η θέση) βαθμολογούνται κάτω του μέσου όρου. Παραδόξως, ακόμη και οικονομικά ισχυρές πόλεις όπως πχ. το Μόναχο (25η θέση) ή η Καρλσρούη (37η) δεν συγκαταλέγονται σε κορυφαίες θέσεις.



Συνολικά, η ικανοποίηση από τη ζωή στη Γερμανία συνολικά βελτιώνονται φέτος ελαφρά και βρίσκεται πλέον στις 7,02 μονάδες. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των πολύ δυσαρεστημένων περιορίζεται – μια αναμφίβολα θετική εξέλιξη.



Συμπερασματικά: Η Ερφούρτη αποδεικνύει ότι η ποιότητα ζωής εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες απ΄ ότι το εισόδημα. Όποιος αναζητά μια πόλη, στην οποία αξίζει να ζει, θα βρει στη πρωτεύουσα της Θουριγγίας έναν ελκυστικό συνδυασμό: προσιτής στέγασης, ευχάριστο φυσικό περιβάλλον και έντονη αίσθηση κοινότητας.



Πηγή: dpa, afp

Πηγή: Deutsche Welle

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