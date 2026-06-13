Axios: ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να υπογράψουν την Κυριακή «ηλεκτρονικά» το μνημόνιο κατανόησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα με ανάρτησή του στο Truth Social πως η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν «έχει προγραμματιστεί» για αύριο Κυριακή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει πως τα Στενά του Ορμούζ θα είναι «ανοιχτά για όλους» αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε νωρίτερα ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα.

Νωρίτερα σήμερα ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Εντούτοις, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ τόνισε πως «θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την ακριβή ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης, ωστόσο η υπογραφή δεν θα γίνει αύριο».

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να συμβεί αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, λόγω του δισταγμού της άλλης πλευράς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε δηλώσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μμε.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους αρνήθηκε να αναφερθεί στην ημερομηνία υπογραφής, αλλά δήλωσε: «Είναι μια σπουδαία και πολύ ισχυρή συμφωνία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο εμπόλευρες πλευρές φαίνεται να είναι κοντά σε μια αρχική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Σαρίφ ωστόσο είπε σήμερα στο X: «Είμαστε πιο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία από ποτέ».

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ο Μπαγκαΐ ανέφερε ότι το Ιράν θα πρέπει να χρεώνει για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Στενό του Ορμούζ.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.