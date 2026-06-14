Θεσσαλονίκη: Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας άνω των 3.000 ευρώ άρπαξαν δυο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο

Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνονται οι δύο γυναίκες να εκμεταλλεύονται την παρουσία κόσμου στο κατάστημα και, προσποιούμενες τις πελάτισσες, αφαιρούν με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις από τις προθήκες τα κοσμήματα χωρίς να γίνουν αντιληπτές από την υπεύθυνη

Στη συνέχεια παρέμειναν στο κατάστημα ώστε να μην κινήσουν άμεσα υποψίες, ρωτώντας για διάφορα χρυσαφικά, πριν επιβιβαστούν σε όχημα και φύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

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