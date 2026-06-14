Η Ουκρανία έπληξε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας και το χημικό εργοστάσιο Azot στην περιοχή Τούλα, ανακοίνωσε την Κυριακή στα κοινωνικά μέσα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αναρτώντας το βίντεο της επίθεσης, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το εργοστάσιο Azot ήταν κρίσιμο για την παραγωγή εκρηκτικών της Ρωσίας. Είπε επίσης ότι επιθέσεις κατά της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας είχαν επίσης πραγματοποιηθεί σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

«Η περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας υπέστη μαζική επίθεση με ουκρανικά drone, χτυπήθηκε βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων» ανακοίνωσε ο Ρώσος περιφερειακός κυβερνήτης, επιβεβαιώνοντας τα πλήγματα.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή θύματα, ενώ οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών εργάζονται στο σημείο της επίθεσης για την κατάσβεση της φωτιάς, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Μιχαήλ Γεβράγεφ.

Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine.



More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Η ανάρτηση του προέδρου της Ουκρανίας

«Οι πολεμιστές μας έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή μακροπρόθεσμων κυρώσεων εναντίον σημαντικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ρωσίας και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Πάνω από 700 χιλιόμετρα από τα κρατικά μας σύνορα, στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, πολεμιστές του SSU έπληξαν μια πετρελαϊκή εγκατάσταση που ήταν σημαντική για τα αποθέματα του επιτιθέμενου κράτους.

Οι πολεμιστές του στρατού μας έφτασαν στους στόχους τους στην περιοχή Τούλα της Ρωσίας - συγκεκριμένα, στο εργοστάσιο Azot, του οποίου η λειτουργία είναι κρίσιμη για τις δυνατότητες παραγωγής εκρηκτικών.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί εναέριας κυκλοφορίας σε έξι ρωσικά αεροδρόμια και συνολικά, από χθες το βράδυ, 28 περιοχές της Ρωσίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού αεροπορικής επιδρομής.

Υπήρξαν επίσης χτυπήματα στη στρατιωτική εφοδιαστική των κατοχικών δυνάμεων στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία εκτελεί το σχέδιό της για μακροπρόθεσμες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σχετικά με τα μεσαίου βεληνεκούς χτυπήματα σε απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε προσφέρει στη ρωσική ηγεσία κάθε δυνατή μορφή διαπραγματεύσεων - και η μόνη απάντηση ήταν η συνέχιση της επιθετικότητας και οι προσπάθειες επέκτασής της. Είναι λογικό ότι ο πόλεμος επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη. Δόξα στην Ουκρανία!»

Πηγή: skai.gr

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