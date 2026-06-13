Παναθηναϊκός: Ξύλο από τα ΜΑΤ σε παίκτες

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη φυσούνα και τα αποδυτήρια του ΣΕΦ, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνονται στιγμές έντασης μετά το επεισόδιο με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν.

Από την «πράσινη» πλευρά αναφέρεται ότι παίκτες και σταφ λειτούργησαν σαν «μια γροθιά» και κινήθηκαν όλοι μαζί για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον ο Τζόουνς, ο οποίος χτύπησε τον συμπαίκτη τους!

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Παναθηναϊκός, μπροστά από την πόρτα των αποδυτηρίων των «ερυθρόλευκων» παρατάχθηκε ολόκληρη διμοιρία ΜΑΤ για να συγκρατήσει την ένταση και να αποτρέψει την είσοδο των ανθρώπων της ομάδας. Οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για σπρωξίματα και ξύλο από την αστυνομία προς παίκτες και μέλη του σταφ, τονίζοντας ότι το υλικό που δημοσιοποιούν καταγράφει μέρος των γεγονότων!

Δείτε το βίντεο:

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