Περιφερειακά κανάλια: Πώς θα δοθούν οι νέες άδειες και τι αλλάζει με τη μετάβαση σε HD

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, από την Ολομέλεια της Βουλής, μπαίνει οριστικό τέλος σε ένα καθεστώς «προσωρινής νομιμότητας» που διήρκεσε 28 ολόκληρα χρόνια για την περιφερειακή τηλεόραση.

«Ναι» επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στήριξε αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων αναγνώρισε την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης.

Ο νέος πλέον Ν. 5308/2026 φέρνει ριζικές αλλαγές για τους 81 λειτουργούντες περιφερειακούς σταθμούς της χώρας, θέτοντας αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, υποχρεωτική εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια (HD) και μια ξεκάθαρη διαδικασία αδειοδότησης μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Η μεγάλη ανατροπή του νέου πλαισίου είναι ότι καταργείται οριστικά το παλιό μοντέλο των οικονομικών πλειοδοτικών διαγωνισμών (δημοπρασίες) και αντικαθίσταται από μια αμιγώς θεσμική, ποιοτική διαδικασία ελέγχου.

Τα 5 βήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας

Η πλήρης αλληλουχία για τη χορήγηση των 10ετών αδειών (με παράβολο αίτησης 1.000 ευρώ) θα εξελιχθεί ως εξής:

Καθορισμός του Φάσματος: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) εκδίδει τεχνική εισήγηση για τη χωρητικότητα του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ανά Περιφερειακή Ζώνη. Με βάση αυτήν και τη γνώμη του ΕΣΡ, «κλειδώνει» ο αριθμός των αδειών που μπορούν τεχνικά να εκπέμψουν σε HD.

Δημοσίευση της Πρόσκλησης: Το ΕΣΡ εκδίδει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά Περιφερειακή Ζώνη, όπου ορίζονται οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος απόδοσης του Logical Channel Number (LCN), δηλαδή της θέσης του καναλιού στο τηλεκοντρόλ.

Α' Φάση - ΄Ελεγχος Προϋποθέσεων (Κριτήρια "On/Off"): Οι φάκελοι εξετάζονται ως προς τη νομική μορφή των εταιρειών (Α.Ε. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις), την πλήρη διαφάνεια της ιδιοκτησίας (ονομαστικοποίηση μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου και πόθεν έσχες), τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και την επάρκεια των υποδομών (ύπαρξη master control, αίθουσας ροής και εξοπλισμού HD). Παράλληλα, ελέγχεται η κατάθεση και διατήρηση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ξεκινά από 100.000 ευρώ για τις μικρότερες ζώνες και κλιμακώνεται στις 150.000 ευρώ για τις μεσαίες, στις 200.000 ευρώ για τη Θεσσαλονίκη/Χαλκιδική και αγγίζει τις 500.000 ευρώ για την Αττική.

Αν σε μια ζώνη οι έγκυρες αιτήσεις της Α' Φάσης είναι ίσες ή λιγότερες από τις διαθέσιμες άδειες, η διαδικασία ολοκληρώνεται άμεσα και οι σταθμοί αδειοδοτούνται.

Β' Φάση - Συγκριτική Ποιοτική Αξιολόγηση: Αν οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις άδειες μιας ζώνης, ενεργοποιείται το σύστημα μοριοδότησης. Οι σταθμοί βαθμολογούνται βάσει του όγκου του πρωτότυπου και τοπικού προγράμματος (με ελάχιστο όριο τις 12 ώρες για μη ενημερωτικά και 18 ώρες για ενημερωτικά κανάλια, καθώς και παροχή on demand περιεχομένου για μία εβδομάδα), της απασχόλησης προσωπικού και δημοσιογράφων πάνω από τα ελάχιστα όρια του νόμου (π.χ. τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι στην Αττική και 20 στη Θεσσαλονίκη), της εμπειρίας των στελεχών, αλλά και της πρότερης νόμιμης και συνεχούς παρουσίας τους στην αγορά.

Κατάρτιση Πίνακα και Χορήγηση Αδειών: Το ΕΣΡ συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης ανά ζώνη βάσει των μορίων και χορηγεί τις άδειες. Για τους υφιστάμενους σταθμούς που δεν θα καταφέρουν να αδειοδοτηθούν, προβλέπεται μεταβατική περίοδος τριών μηνών για τη συμμόρφωση ή την οριστική αναστολή της λειτουργίας τους.

Ο κομβικός ρόλος της ΕΕΤΤ και η συνεργασία Π. Μαρινάκη - Δ. Παπαστεργίου

Η υλοποίηση αυτού του ιστορικού εγχειρήματος και η σταδιακή ολοκλήρωση της τεχνικής μετάβασης στο σύγχρονο πρότυπο DVB T-2 -ώστε όλοι οι σταθμοί να εκπέμπουν αποκλειστικά σε HD- βασίστηκε στη στενή συναρμοδιότητα και την αγαστή συνεργασία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η συμβολή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΕΕΤΤ στην τεχνική υποδομή της ψηφιακής μετάβασης υπήρξε κομβική. Η ΕΕΤΤ αναμένεται να παραδώσει το αμέσως επόμενο διάστημα την τελική της εισήγηση για το φάσμα, ώστε το ΕΣΡ -το οποίο ενισχύεται στελεχιακά κατά 62% για να ανταποκριθεί στον αυξημένο εποπτικό του ρόλο- να προχωρήσει στις πρώτες προκηρύξεις, οι οποίες προσδιορίζονται χρονικά για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Ακολουθεί η αδειοδότηση των ραδιοφώνων

Η θεσμική αυτή συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς και στο αμέσως επόμενο μεγάλο βήμα, που αφορά το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών της επικράτειας. Η ρύθμιση αυτή έρχεται με ταχείς ρυθμούς για να κλείσει έναν ακόμη πολυετή κύκλο εκκρεμότητας στο επικοινωνιακό τοπίο. Μάλιστα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, έχει ήδη ζητήσει την επικαιροποίηση των στοιχείων των ραδιοφωνικών σταθμών, ώστε να υπάρχει μια πρώτη, πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης προτού ανοίξει η επίσημη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

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