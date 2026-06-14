Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Κυριακή στο 29ο Ηπειρωτικό Ράλι, όταν ένα αγωνιστικό όχημα έπεσε πάνω σε θεατές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός θεατή.

Tο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα, στη διαδρομή προς το Θεριακίσι, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφριά στο πόδι ένα εννιάχρονο παιδί που παρακολουθούσε τον αγώνα. Δεν απαιτήθηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο καθώς στο σημείο βρέθηκε γιατρός και βοήθησε στην αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Αμέσως μετά το συμβάν, οι διοργανωτές διέκοψαν την πρώτη ειδική διαδρομή της «Μανολιάσας», ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Εν τω μεταξύ, η ΕΡΤ μετέδωσε ότι μέσα σε λίγα λεπτά, σημειώθηκε ένα δεύτερο ατύχημα, όταν το όχημα «00», το οποίο ελέγχει αν οι θεατές είναι στα σωστά σημεία, εξετράπη στη δεύτερη κλειστή διαδρομή στην περιοχή των «Μαρμάρων».

Στην περίπτωση αυτή καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

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