Επίθεση στον Πρωθυπουργό για τις προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγματος εξαπέλυσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός «υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών», επισημαίνοντας πως η τελική διατύπωση των συνταγματικών διατάξεων καθορίζεται από την αναθεωρητική Βουλή και όχι από την προτείνουσα.

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας ότι απαιτούνται ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις προκειμένου να επιτευχθούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν διαθέτει την αναγκαία αξιοπιστία για να ηγηθεί μιας τέτοιας διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι έχει υποβαθμίσει τους θεσμούς και έχει παραβιάσει επανειλημμένα το Σύνταγμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, σημειώνοντας ότι, παρά τις δεσμεύσεις για ουσιαστική αναθεώρησή του, η κυβερνητική πρόταση διατηρεί στη Βουλή την αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για αδικήματα που φέρονται να έχουν τελέσει υπουργοί και υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «αλλάζει ο Μανωλιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ακόμη ότι αντίστοιχα υποκριτική είναι η στάση της κυβέρνησης και σε άλλες προτάσεις αναθεώρησης, διαβεβαιώνοντας ότι το κόμμα του θα συνεχίσει να κινείται με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, με στόχο τη διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Ο Πρωθυπουργός υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών. Όλοι γνωρίζουν πως η αναθεωρητική Βουλή είναι αυτή που αποφασίζει τη διατύπωση του κάθε άρθρου και όχι η προτείνουσα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή.

Έχουμε ξεκαθαρίσει πως χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις για να γίνει πράξη ένα πραγματικό μεταρρυθμιστικό άλμα στο Σύνταγμα.

Προφανώς, και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα πολλάκις δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.

Δεσμευόταν επί μήνες για την ουσιαστική αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά διατήρησε την αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης, υπουργοί και υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στη Βουλή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των βουλευτών, με ονομαστική ψηφοφορία.

Δηλαδή αλλάζει ο Μανωλιός για να βάλει τα ρούχα του αλλιώς.

Αντίστοιχα υποκριτική στάση δείχνει και στις υπόλοιπες προτάσεις της.

Το ΠΑΣΟΚ με υπευθυνότητα και αξιοπιστία θα συνεχίσει στον δρόμο της ευθύνης και της διασφάλισης της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματο».

Πηγή: skai.gr

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