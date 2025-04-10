Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τη Ρωσία για τις διπλωματικές αποστολές

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τη Ρωσία την Πέμπτη σχετικά με τις διπλωματικές τους αποστολές

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη σχετικά με τις διπλωματικές τους αποστολές, όπως μεταδίδει το Reuters. 

Οι αντιπροσωπείες που συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη εργάστηκαν για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τη διασφάλιση της σταθερότητας των διπλωματικών τραπεζικών εργασιών για τις διμερείς αποστολές Ρωσίας και ΗΠΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το CNN.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ρωσία Υπουργείο Εξωτερικών
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark