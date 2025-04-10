Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη σχετικά με τις διπλωματικές τους αποστολές, όπως μεταδίδει το Reuters.

Οι αντιπροσωπείες που συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη εργάστηκαν για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τη διασφάλιση της σταθερότητας των διπλωματικών τραπεζικών εργασιών για τις διμερείς αποστολές Ρωσίας και ΗΠΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το CNN.

Πηγή: skai.gr

