Ρουμανία: Δέκα ημέρες στον Αντριάν Βεστέα για σχηματισμό κυβέρνησης

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικόσουρ Νταν, ανακοίνωσε σήμερα ότι ορίζει νέο υποψήφιο για την πρωθυπουργία, τον Αντριάν Βεστέα, στον οποίο ανατίθεται ο σχηματισμός κυβέρνησης, ύστερα από την απόσυρση του ευρωβουλευτή Εουτζέν Τομάκ, που είχε αρχικά οριστεί για το αξίωμα αυτό.

«Ο κ. Εουτζέν Τομάκ απέσυρε την υποψηφιότητά του σήμερα το πρωί και, υπό αυτές τις συνθήκες, ορίζω τον κ. Αντριάν Βεστέα για τη θέση του πρωθυπουργού», δήλωσε ο Ρουμάνος πρόεδρος σε ανακοίνωση.

Ο Βεστέα, 52 ετών και μέλος του φιλελεύθερου κόμματος, είναι πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου του Μπρασόβ στην κεντρική Ρουμανία. Ο Τομάκ επεδίωκε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών, αλλά δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη στήριξη στο κοινοβούλιο.

Κόμματα που συμμετέχουν στη Βουλή έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι μια πολιτική κυβέρνηση μειοψηφίας θα ήταν καλύτερη από μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Ο Βεστέα έχει 10 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση και να εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Η Ρουμανία, που δεν έχει διενεργήσει ποτέ πρόωρες εκλογές, αναμένεται να πραγματοποιήσει κανονικά βουλευτικές εκλογές το 2028.

Πηγή: skai.gr

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