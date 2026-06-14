Βίντεο από χαρακτηριστικά στιγμίοτυπα της επίσκεψής του στη Ρόδο ανήρτησε στο TikTok ο πρωθυπουργός. Κρατώντας ένα μαντίλι αναφέρει χαριτολογώντας «την ιδρώνουμε την φανέλα».

«Εσείς κάνατε τη ΝΔ μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά» δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί κατά την επίσκεψή του στο Νησί των Ιπποτών.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τουρίστες και πολύ κόσμο, ενώ κοιτάζει με δέος έναν 96χρονο άνδρα που τον πλησίασε για να του μιλήσει.

@kyriakosmitsotakis_ Εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα δύο φορές να κερδίσουμε τις εκλογές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Πηγή: skai.gr

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