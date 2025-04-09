Ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στον Ινδο-Ειρηνικό επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουκρανία αιχμαλώτισε δύο άνδρες κινεζικής καταγωγής που πολεμούσαν για λογαριασμό της Ρωσίας και δήλωσε ότι οποιαδήποτε επιτυχία της ρωσικής επιθετικότητας στην Ευρώπη θα ενθάρρυνε την Κίνα στις δικές της επιθετικές φιλοδοξίες.

Ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο ρωτήθηκε σε ακρόαση στο Κογκρέσο αν η Κίνα εμπλέκεται στη σύρραξη σε ευρωπαϊκό έδαφος και για τις αναφορές από την Ουκρανία σχετικά με τη σύλληψη των Κινέζων. Αναφερόμενος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, είπε: «Το έκανε και οποιαδήποτε επιτυχία επιθετικού χαρακτήρα στην Ευρώπη θα ενθαρρύνει τη ΛΔΚ και τις επιθετικές της φιλοδοξίες».

Στο μεταξύ όπως γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC επικαλούμενη την εφημερίδα Ukrainskaya Pravda, ένας Κινέζος που αιχμαλωτίσθηκε από τον ουκρανικό στρατό, δήλωσε ότι εντάχθηκε στον ρωσικό στρατό μέσω ενός μεσάζοντα στην Κίνα, στον οποίο πλήρωσε 300.000 ρούβλια για τη δυνατότητα να ενταχθεί στον ρωσικό στρατό.

Σύμφωνα με την Ukrayinska Pravda, ο Κινέζος πολίτης δήλωσε ότι είχε εκπαιδευτεί στο προσωρινά κατεχόμενο έδαφος της περιοχής Λουχάνσκ ως μέλος μιας ομάδας που αποτελούνταν από Κινέζους πολίτες. Ορισμένοι από αυτούς, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετώπιζαν προβλήματα με το νόμο στην Κίνα.

Επιπλέον, ο Κινέζος αιχμάλωτος δήλωσε ότι η εκπαίδευσή του περιελάμβανε βασικές στρατιωτικές δεξιότητες και ότι διεξήχθη χωρίς διερμηνέα – με τη χρήση χειρονομιών και μιας εφαρμογής μετάφρασης μέσω κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένειά του γνώριζε για τις προθέσεις του να πάει στη Ρωσία, αλλά εισήλθε επίσημα στη χώρα ως τουρίστας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν δύο Κινέζους που πολεμούσαν στο πλευρό της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Κίνα κάλεσε σήμερα τους πολίτες της να αποφεύγουν να συμμετέχουν σε πολέμους μετά την ανακοίνωση του Κιέβου ότι αιχμαλώτισε δύο Κινέζους που φέρονται να πολέμησαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.