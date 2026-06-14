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Καμαρά: Όσο καθυστερεί τόσο απομακρύνεται

Μπορεί στο οικονομικό να τα βρίσκουν οι δύο πλευρές, μπορεί η Σαρλερουά να τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν ο παίκτης δεν πει οριστικά ναι

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Καμαρά

Καμαρά: Η Σαρλερουά συμφώνησε, ο παίκτης όχι…

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει κάποιες μεταγραφές παικτών, τις οποίες έχει κυκλώσει εδώ και καιρό για την καλοκαιρινή του ενίσχυση. Μία από αυτές είναι ο Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά. Φυσικά, το όνομα του Καμαρά παίζει πολλές μέρες στο ”πράσινο” ρεπορτάζ. Δεδομένα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο έχουν κυκλώσει οι ”πράσινοι” και παλεύουν να φέρουν στην Αθήνα.

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TAGS: Παναθηναϊκός
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