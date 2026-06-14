Καμαρά: Όσο καθυστερεί τόσο απομακρύνεται

Καμαρά: Η Σαρλερουά συμφώνησε, ο παίκτης όχι…

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει κάποιες μεταγραφές παικτών, τις οποίες έχει κυκλώσει εδώ και καιρό για την καλοκαιρινή του ενίσχυση. Μία από αυτές είναι ο Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά. Φυσικά, το όνομα του Καμαρά παίζει πολλές μέρες στο ”πράσινο” ρεπορτάζ. Δεδομένα, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο έχουν κυκλώσει οι ”πράσινοι” και παλεύουν να φέρουν στην Αθήνα.

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