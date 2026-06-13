Τη μόνιμη παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας επιδιώκει η Λευκωσία, μέσα στο πλαίσιο της περαιτέρω εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας με την Αθήνα και της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά τα γεγονότα στις αρχές Μαρτίου με την επίθεση στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Λεμεσού, από drone της Χεζμπολάχ, η Λευκωσία επιζητεί αποτελεσματικότερη προστασία του κυπριακού FIR. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η περιοδική παρουσία ελληνικών μαχητικών στην αεροπορική βάση στην Πάφο, αλλά μια πιο σταθερή και μόνιμη παρουσία.

Σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος (αναλυτικά το ρεπορτάζ), η παρουσία ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο αναμένεται να επεκταθεί, μέσα στο πλαίσιο αυτών των σχεδιασμών. Πέραν της εναλλαγής των πληρωμάτων, δεν αποκλείεται να υπάρξει και εναλλαγή στον τύπο των αεροσκαφών που θα σταθμεύουν ή θα επιχειρούν από κυπριακό έδαφος.

Αυτή την περίοδο στην Κύπρο βρίσκονται ελληνικά μαχητικά F-16, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτά να αντικατασταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από άλλο τύπο αεροσκάφους, όπως τα δικινητήρια F-4 Phantom.

Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο λειτουργεί, παράλληλα, ως πεδίο επιχειρησιακής εξοικείωσης για το ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς), κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, τον συντονισμό και τη διαλειτουργικότητα με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Μόνιμη παρουσία στην κυπριακή θάλασσα θα έχει και ελληνική φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, για την αποτελεσματική προστασία και επιτήρηση της κυπριακής ΑΟΖ. Οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις, θα εναλλάσσονται για την ανάπαυση των πληρωμάτων τους.

Στο μεταξύ, η νέα Συμφωνία Καθεστώτος Δυνάμεων (Status of Forces Agreement- SOFA) μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, θεσπίζει νομικό πλαίσιο για κοινές επιχειρήσεις, ασκήσεις και στρατιωτική παρουσία στο έδαφος των δύο χωρών.

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