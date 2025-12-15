Κατά τη διάρκεια των κρίσιμων συνομιλιών με απεσταλμένους των ΗΠΑ στο Βερολίνο την Κυριακή για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσφέρθηκε να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, αναφέρει το Reuters.

Μετά τις συνομιλίες, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος», αν και δεν αποκαλύφθηκαν πλήρεις λεπτομέρειες.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν, σήμερα, Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την Ουκρανία, η οποία αγωνίστηκε για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως μέτρο προστασίας από ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η συμβιβαστική πρόταση του Ζελένσκι είναι μια προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικής λύσης στο ΝΑΤΟ, αν η Συμμαχία εξακολουθεί να μην είναι διατεθειμένη να παράσχει στην Ουκρανία πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας.

«Από την αρχή, η επιθυμία της Ουκρανίας ήταν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτές είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ορισμένοι εταίροι από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν υποστήριξαν αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνομιλία μέσω WhatsApp.

«Έτσι, σήμερα, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, και οι εγγυήσεις ασφαλείας από Ευρωπαίους συναδέλφους, καθώς και από άλλες χώρες - Καναδά, Ιαπωνία - αποτελούν μια ευκαιρία να αποτραπεί μια ακόμη ρωσική εισβολή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Και είναι ήδη ένας συμβιβασμός από την πλευρά μας» είπε, προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές.

«Μία προσπάθεια να φανεί λογικός»

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο ειδικούς σε θέματα ασφάλειας, η προσφορά της Ουκρανίας να παραιτηθεί από την ένταξή της στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ πιθανότατα δεν θα αλλάξει σημαντικά την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Αυτό δεν αλλάζει καθόλου την κατάσταση», δήλωσε ο Τζάστιν Λόγκαν, διευθυντής σπουδών άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο Ινστιτούτο Cato. «Είναι μια προσπάθεια (του Ζελένσκι) να φανεί λογικός».

«Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν ήταν ρεαλιστική εδώ και πολύ καιρό ούτως ή άλλως», δήλωσαν ο Λόγκαν και ο Άντριου Μίχτα, καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Μάλιστα, ο Μίχτα χαρακτήρισε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ «μη θέσπισμα» σε αυτό το σημείο.

«Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να προσπαθήσουν τα έθνη να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας», δήλωσε ο Λόγκαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε απάντηση στην προσφορά του Ζελένσκι, μπορεί να δεσμευτεί για τα ίδια πράγματα που έχουν ήδη κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστηρίξουν την Ουκρανία, όπως η αποστολή όπλων και η επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, είπε χαρακτηριστικά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.