Η ώρα της κρίσης για την Ουκρανία έφτασε. Με τον χρόνο να πιέζει και τον Ντόναλντ Τραμπ να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν διαθέτει άλλη υπομονή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλείται να αποφασίσει αν θα απόδεχθεί το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για κατάπαυση πυρός, ή αν θα ακολουθήσει μία πορεία σε αχαρτογράφητα νερά, πολύ πιθανόν δίχως τις ΗΠΑ στο πλευρό του.

Στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται από την Κυριακή το απόγευμα ο Ουκρανός πρόεδρος, θα κριθεί το παρόν και το μέλλον της Ουκρανίας. Σε μία σύσκεψη που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες, ο Ζελένσκι συναντήθηκε την Κυριακή στο Βερολίνο με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ και τη Δευτέρα, αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Μετά την πολύωρη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» και ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστουν αύριο Δευτέρα, πριν τη σύσκεψη με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη σύσκεψη κορυφής με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για τις ραγδαίες εξελίξεις που θα ακολουθήσουν, είτε με την αποδοχή του σχεδίου Τραμπ, είτε με την επιλογή ενός διαφορετικού δρόμου.

Ήδη από την Κυριακή, οι εξελίξεις «τρέχουν» με μεγαλύτερες ταχύτητες. Η Ουκρανία εγκατέλειψε τον στόχο της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, ως συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε τις συγκεκριμένες δηλώσεις καθώς πετούσε προς τη γερμανική πρωτεύουσα, όπου είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την Ουκρανία, η οποία είχε ως βασικό της στόχο την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ως μέτρο προστασίας από ρωσικές επιθέσεις, φιλοδοξώντας ο συγκεκριμένος στόχος να περιληφθεί στο σύνταγμά της. Ο σημαντικός αυτός συμβιβασμός του Κιέβου, εκπληρώνει έναν από τους βασικούς όρους που έχει θέσει η Μόσχα και προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» τη σχέση την οποιαδήποτε σχέση της Ουκρανίας με τη Συμμαχία.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και άλλους εταίρους αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ αντιπροσώπευαν έναν συμβιβασμό από την πλευρά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι ενόψει των συζητήσεων της Κυριακής.

«Από την αρχή, η επιθυμία της Ουκρανίας ήταν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αυτές είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας. Ορισμένοι εταίροι από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν υποστήριξαν αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνομιλία μέσω WhatsApp, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Έτσι, σήμερα, οι διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, οι εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5 για εμάς από τις ΗΠΑ και οι εγγυήσεις ασφαλείας από Ευρωπαίους συναδέλφους, καθώς και από άλλες χώρες - Καναδά, Ιαπωνία - αποτελούν μια ευκαιρία να αποτραπεί μια ακόμη ρωσική εισβολή», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Και είναι ήδη ένας συμβιβασμός από την πλευρά μας», τόνιζε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Ουκρανία να αποκηρύξει επίσημα τις φιλοδοξίες της για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα έχει επίσης δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι ουδέτερη χώρα και ότι δεν μπορούν να σταθμεύουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στα εδάφη της.

Η αποστολή του Γουίτκοφ, ο οποίος ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Ρωσία σχετικά με μια ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, φάνηκε να αποτελεί ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον είδε μια ευκαιρία προόδου σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι και οι ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο 20 σημείων και ότι στο τέλος αυτού θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Είπε ότι το Κίεβο δεν έχει άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

Και πρόσθεσε, στέλνοντας ένα μήνυμα στη Ρωσία ότι «μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου θα ήταν μια δίκαιη επιλογή».

