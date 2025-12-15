Η επικεφαλής της βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γνωστής ως MI6, θα προειδοποιήσει εντός της ημέρας ότι η Ρωσία αποτελεί μια «επιθετική, επεκτατική και αναθεωρητική» απειλή, στην πρώτη της ομιλία από την ανάληψη των καθηκόντων της.
Ο Μπλέιζ Μετρεουέλι ανέλαβε τη θέση του Ρίτσαρντ Μουρ τον Οκτώβριο, καθιστώντας την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6 - έναν ρόλο γνωστό δημόσια με την κωδική ονομασία «C» - στην 116χρονη ιστορία της υπηρεσίας.
Η νέα επικεφαλής της MI6 αναμένεται να προειδοποιήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Βρετανία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Ουκρανία.
«Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία, η υποστήριξή μας είναι διαρκής. Η πίεση που ασκούμε για λογαριασμό της Ουκρανίας θα συνεχιστεί», θα πει η Μετρεουέλι τη Δευτέρα, σύμφωνα με αποσπάσματα των δηλώσεών της που είδαν το φως της δημοσιότητας.
Σημειώνεται ότι ηγέτες, άλλες εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η γερμανική, και δεξαμενές σκέψεις έχουν προειδοποιήσει για κίνδυνο ανάφλεξης, με τον ΓΓ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να μιλάει ανοιχτά για τον κίνδυνο πολέμου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.