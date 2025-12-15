Η επικεφαλής της βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γνωστής ως MI6, θα προειδοποιήσει εντός της ημέρας ότι η Ρωσία αποτελεί μια «επιθετική, επεκτατική και αναθεωρητική» απειλή, στην πρώτη της ομιλία από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Ο Μπλέιζ Μετρεουέλι ανέλαβε τη θέση του Ρίτσαρντ Μουρ τον Οκτώβριο, καθιστώντας την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6 - έναν ρόλο γνωστό δημόσια με την κωδική ονομασία «C» - στην 116χρονη ιστορία της υπηρεσίας.

Η νέα επικεφαλής της MI6 αναμένεται να προειδοποιήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Βρετανία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την Ουκρανία.

«Ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία, η υποστήριξή μας είναι διαρκής. Η πίεση που ασκούμε για λογαριασμό της Ουκρανίας θα συνεχιστεί», θα πει η Μετρεουέλι τη Δευτέρα, σύμφωνα με αποσπάσματα των δηλώσεών της που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι ηγέτες, άλλες εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών, όπως η γερμανική, και δεξαμενές σκέψεις έχουν προειδοποιήσει για κίνδυνο ανάφλεξης, με τον ΓΓ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε να μιλάει ανοιχτά για τον κίνδυνο πολέμου.

