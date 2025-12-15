Η ΕΕ δεν θα μπορέσει να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω ευρωομολόγων. Η μόνη επιλογή για τις Βρυξέλλες είναι η απαλλοτρίωση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε η Κάγια Κάλας.

«Οι άλλες επιλογές δεν λειτουργούν, ήδη πριν από δύο χρόνια πρότεινα ευρωομόλογα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία» ξεκαθάρισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Η πρόταση δανείου μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία, δεν επιβαρύνει τους φορολογούμενους μας και στέλνει ένα μήνυμα, ''αν προκαλέσετε όλη αυτή τη ζημιά σε μια άλλη χώρα, πρέπει να πληρώσετε για τις αποζημιώσεις''», πρόσθεσε, σχολιάζοντας την επιστολή που έστειλαν στην Επιτροπή τέσσερις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, σχετικά με την ανάγκη να συνεχιστεί η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων. Η Κάλας αρκέστηκε να δηλώσει ότι υπάρχουν «διάφορες πιέσεις».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι ο απώτερος στόχος του Πούτιν. Αν κατακτήσει το Ντονμπάς, το φρούριο θα πέσει, και τότε σίγουρα θα προχωρήσουν στην κατάκτηση ολόκληρης της Ουκρανίας. Και, όπως γνωρίζετε, αν πέσει η Ουκρανία, θα κινδυνεύσουν και άλλες περιοχές. Το γνωρίζουμε αυτό από την ιστορία και θα πρέπει να μάθουμε από την ιστορία», προειδοποίησε η Κάλας.

«Εάν η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι εκτός συζήτησης, τότε πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν μπορούν να είναι έγγραφα ή υποσχέσεις. Πρέπει να είναι πραγματικά στρατεύματα, πραγματικές δυνατότητες, ώστε η Ουκρανία να είναι σε θέση να αμυνθεί» επισήμανε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

Την Κυριακή στο Βερολίνο αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας πραγματοποίησαν εκτενείς συνομιλίες για τις τελευταίες πρωτοβουλίες ειρήνευσης. Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», τονίζοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στο X, οι αντιπροσωπείες προχώρησαν σε «εις βάθος συζητήσεις», με κοινή εκτίμηση ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική σύγκλιση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

