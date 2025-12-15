Βρετανικές παμπ: «Απαγορεύονται Εργατικοί βουλευτές»

Καμπάνια του κλάδου αφήνει… εκτός τους βουλευτές, μετά την αύξηση των φόρων από την υπ. Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς. Σε αντίπαλα στρατόπεδα εστίαση και η κυβέρνηση των Εργατικών σχετικά με τα μέτρα του προϋπολογισμού.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Βρετανικές παμπ. Τις καθημερινές είναι η λύση μετά από μια ημέρα πιεστικής δουλειάς.Το Σάββατο είναι η κλασική επιλογή των Βρετανών από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Την Κυριακή χρησιμοποιείται ως τόπος συνάντησης οικογενειών και φίλων με το γνωστό Sunday Roast. Φανταστείτε λοιπόν, να απαγορεύεται σε έναν Βρετανό η είσοδος σε μια παμπ, η οποία έχει εισχωρήσει σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του…

Πηγή: Deutsche Welle

Οι απλοί πολίτες δε χρειάζεται όμως να ανησυχούν. Στο μάτι του «κυκλώνα» βρίσκονται οι βουλευτές του Εργατικού κυβερνώντος κόμματος. Η κλιμάκωση είναι μάλιστα απότομη. Στις αρχές του μήνα Δεκεμβρίου, παμπ, εστιατόρια και ξενοδοχεία σε όλη την χώρα, αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε μια καμπάνια απαγόρευσης εισόδου σε Εργατικούς βουλευτές.Χωρίς εμάς θα δεχόσασταν μεγαλύτερες αυξήσεις, υποστηρίζει η κυβέρνησηΜέσα σε δύο εβδομάδες, 250 χώροι εστίασης γέμισαν τις εισόδους τους με αφίσες και αυτοκόλλητα τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν επιτρέπονται Εργατικοί βουλευτές. Είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας για τους φορολογικούς συντελεστές που έθεσε το κυβερνών κόμμα μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού από την Ρέιτσελ Ριβς.Τα δύο στρατόπεδα βρίσκονται αντίπαλα. Από τη μια, οι παμπ υποστηρίζουν ότι ήταν η έσχατη λύση μετά από τις πολυάριθμες εκστρατείες και προσωπικές προσπάθειες που έγιναν από τον κλάδο. Σύμφωνα με δηλώσεις στο BBC, «όλοι έχουν κουραστεί επειδή η εργατική κυβέρνηση δεν μας ακούει και απλά μας φορολογεί περισσότερο».Από την άλλη, η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει. Επίσημος εκπρόσωπος Τύπου του πρωθυπουργού Στάρμερ δήλωσε ότι η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσε ένα πακέτο βοήθειας ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων λιρών υποστηρίζοντας μάλιστα ότι «χωρίς την παρέμβασή μας οι παμπ θα είχαν δεχτεί αύξηση των λογαριασμών τους 45% για τον επόμενο χρόνο».Κατά 76% ανεβαίνει ο λογαριασμός για τις παμπ, λέει ο κλάδοςΗ ομοσπονδία του κλάδου UKHospitality αμφισβητεί τα στοιχεία της κυβέρνησης. Ο Άλεν Σίμσον, διευθύνων σύμβουλος της ομοσπονδίας υπενθυμίζει τους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας, το κόστος των εργαζομένων καθώς ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει ξανά και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από πέρυσι. Παράλληλα, από του χρόνου θα εξαφανιστούν και κάποιες φοροελαφρύνσεις που είχαν εφαρμοστεί την περίοδο του κορωνοϊού.Μία τέτοια ήταν και το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών των ενοικίων που αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου που αποδίδουν οι παμπ στους εκάστοτε δήμους. Αν και επικοινωνιακά η κυβέρνηση κάνει λόγο για μείωση του συντελεστή, η εκτόξευση των αντικειμενικών αξιών των ενοικίων οδηγεί τον καταβλητέο φόρο σε δυσβάσταχτο επίπεδο. Χαρακτηριστικό, ότι η ομοσπονδία κατατάσσει την αύξηση, κατά μέσο όρο, στο 76%.Η πρώτη παμπ, που έκανε την αρχή σε κάτι που εξελίχθηκε σε συντονισμένη δράση του κλάδου, ήταν η Larderhouse στο Ντόρσετ. Όταν ο βουλευτής της περιοχής Τζέιμς Φάουλερ είδε τη συγκεκριμένη απαγόρευση δημιούργησε ένα βίντεο, στο οποίο επεσήμανε τη… σημαντικότητα της Χριστουγεννιάτικης περιόδου και παράλληλα τόνισε ότι «είμαστε ήδη αρκετά διαιρεμένοι σε αυτή τη χώρα».Επισημαίνεται, ότι ο φόρος του Ηνωμένου Βασιλείουγια την εστίαση βρίσκεται στο 20%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρώπης.

